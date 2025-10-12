Menü Kapat
Editor
 13 Ekim Pazartesi

Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor

Trabzon, Rize ve Artvin'de okulların yarın tatil olup olmayacağı gündem oldu. MGM tarafından açıklanan bilgilere göre üç şehirde de kar yağacak. Öğrenciler ve veliler Trabzon, Rize, Artvin yarın okulların tatil olup olmayacağıyla ilgili valiliklerden açıklama bekliyor.

Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor
Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamalara göre 'un doğusu ile ve 'in kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlara bağlı yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı MGM vatandaşları uyardı.

Öğrenciler ve veliler tarafından ise Trabzon, Rize, Artvin'de yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor

TRABZON YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

Trabzon Valiliği tarafından 13 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Trabzon'un 13 Ekim 2025 Pazartesi günü yüksek bölgelerinde bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek.

Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor

RİZE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Rize'de okullarda eğitim öğretime herhangi bir ara verilmeyecek. Rize Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Rize Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor

ARTVİN YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

Artvin'de de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilecek. Artvin Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağına dair bir duyuru yapılmadı.

