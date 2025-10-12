Trabzon, Rize, Artvin okullar tatil mi, son dakika? 13 Ekim Pazartesi kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamalara göre Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlara bağlı yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı MGM vatandaşları uyardı.

Öğrenciler ve veliler tarafından ise Trabzon, Rize, Artvin'de yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor.

TRABZON YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

Trabzon Valiliği tarafından 13 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Trabzon'un 13 Ekim 2025 Pazartesi günü yüksek bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek.

RİZE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

13 Ekim 2025 Pazartesi günü Rize'de okullarda eğitim öğretime herhangi bir ara verilmeyecek. Rize Valiliği tarafından okulların tatil olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Rize Valiliği tarafından ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ARTVİN YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA 13 EKİM?

Artvin'de de 13 Ekim 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime devam edilecek. Artvin Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle okulların tatil olacağına dair bir duyuru yapılmadı.