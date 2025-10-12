Menü Kapat
Litvanya - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu puan durumu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bugün Litvanya ile Polonya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Litvanya - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı duyuruldu. Karşılaşamnın sonucunda Polonya galibiyet alırsa büyük bir avantaj elde edecek.

son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün G Grubu'nda - maçı oynanacak. Gruplarda henüz galibiyet alamayan Litvanya karşılaşmadan 3 puanı alarak 2026 Dünya Kupası bileti yolunda tekrar şansını arttırmak istiyor.

Polonya ise karşılaşmadan 3 puan alıp grubu 2. sırada bitirmeyi garantilemeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Litvanya - Polonya maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

LİTVANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Litvanya - Polonya maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te başlayacak.

Ev sahibi ekip Litvanya gruplarda oynadığı 6 karşılaşmanın 3'ünde beraberlik, 3'ünde ise mağlubiyet aldı. 2026 Dünya Kupası hayalleri tükenmek üzere olan Litvanya'nın karşılaşmadan kesin bir 3 puan alması gerekiyor.

Polonya ise grup aşaması kapsamında oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Polonya karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırmayı ve Hollanda'ya yaklaşmayı hedefliyor.

LİTVANYA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Darius ve Girenas Stadyumu'nda oynanacak olan Litvanya - Polonya maçı açıklanan bilgilere göre platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Litvanya: Gertmonas, Upstas, Sirvys, Girdvainis, Armalas, Lasickas, Cernych, Gineitis, Vorobjovas, Sirgedas, Paulauskas

Polonya: Skorupski, Bednarek, Kiwior, Wisniewski, Cash, Zielinski, Slisz, Kaminski, Szymanski, Swiderski, Lewandowski

