14°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Zinedine Zidane Türk yıldızdan övgüyle bahsetti!

Zinedine Zidane, Kenan Yıldız hakkında övgü dolu sözler söyledi. İtalya'da bir etkinliğe katılan futbol efsanesi, Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız'a dair özel bir analiz yaptı.

Zinedine Zidane Türk yıldızdan övgüyle bahsetti!
Burak Ayaydın
12.10.2025
12.10.2025
Zinedine Zidane'dan ve değişen hakkında kritikler geldi. Ayrıca yaşayan efsane, Kenan Yıldız için ne yönde adımlar atılması gerektiğini de anlattı.

Zinedine Zidane Türk yıldızdan övgüyle bahsetti!

ZINEDINA ZIDANE VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

"Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum. Gol atıyor, yetenekli bir oyuncu. Ama hala gelişmesi gerekiyor, biraz daha fiziksel yapı kazanmalı. Igor Tudor'un yönetiminde takım yavaş yavaş doğru yöne gidiyor. Bugün futbol bana biraz eksik geliyor. Eskiden sahada topun büyüsünü hissederdik. Artık çok fiziksel, çok sistemli. Ben hala 40 metrelik paslar, çalım atan oyuncular görmek istiyorum. kalbimde, bana çok şey kattı. Ama şu anda en büyük isteğim bir gün 'nı çalıştırmak. Tabii Kenan Yıldız gibi gençlerin bu kültürden öğreneceği çok şey var."

Zinedine Zidane Türk yıldızdan övgüyle bahsetti!

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
20 yaşındaki milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
