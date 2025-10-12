Zinedine Zidane Türk yıldızdan övgüyle bahsetti!

Zinedine Zidane'dan Kenan Yıldız ve değişen futbol hakkında kritikler geldi. Ayrıca yaşayan efsane, Kenan Yıldız için ne yönde adımlar atılması gerektiğini de anlattı.

ZINEDINA ZIDANE VE KENAN YILDIZ SÖZLERİ

"Kenan Yıldız'ı çok beğeniyorum. Gol atıyor, yetenekli bir oyuncu. Ama hala gelişmesi gerekiyor, biraz daha fiziksel yapı kazanmalı. Igor Tudor'un yönetiminde takım yavaş yavaş doğru yöne gidiyor. Bugün futbol bana biraz eksik geliyor. Eskiden sahada topun büyüsünü hissederdik. Artık çok fiziksel, çok sistemli. Ben hala 40 metrelik paslar, çalım atan oyuncular görmek istiyorum. Juventus kalbimde, bana çok şey kattı. Ama şu anda en büyük isteğim bir gün Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Tabii Kenan Yıldız gibi gençlerin bu kültürden öğreneceği çok şey var."