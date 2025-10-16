Gazeteci Hakan Tosun saldırısında yeni gelişme: Emniyet'ten üst düzey inceleme

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 11 Ekim gecesi darbedilerek öldürülen 50 yaşındaki gazeteci Hakan Tosun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü iki görevlendirme yapıldığını duyurdu. Açıklamada “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.