Gazeteci Hakan Tosun saldırısında yeni gelişme: Emniyet'ten üst düzey inceleme

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 11 Ekim gecesi darbedilerek öldürülen 50 yaşındaki gazeteci Hakan Tosun soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

2 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü iki görevlendirme yapıldığını duyurdu. Açıklamada “İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.