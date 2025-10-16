Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi

Konya'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde çekilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Trafikte ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerleyen şoför kazaya neden oldu. 2'si otomobil 3 araç çarpıştı.

BAKAN YERLİYAKA VERİLEN CEZAYI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şoföre verilen cezayı da açıkladı. 2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza olduğunu açıklayan Yerlikaya toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

HEM TERS YÖNDEN GİTTİ HEM BAŞKALARINI SUÇLADI



Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.



Ters yoldan ilerleyen A.Ö.'nün sebep olduğu kazaya karışan bir sürücü ise, "Ters yoldan geliyor vurduk ama amca da kendisini vurmasaydınız diye savunuyor" dedi.

Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ters yoldan ilerleyen A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YERLİKAYA DUYURDU: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu görüntüler bize yakışmıyor" başlığıyla videoyu yayınlayarak, sürücüye verilen cezayı açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adana’da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye:

-“Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim.”

Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve "Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulanarak “Gereği Yapıldı”

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı.

Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1978855242868437232