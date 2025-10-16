Menü Kapat
TGRT Haber
Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi

Konya'da 70 yaşındaki sürücünün ters yönden giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar tepki çekti. Kazaya yol açan adam kendisini eleştiren kişileri de tersledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu görüntüleri paylaşarak sürücüye ceza kesildiğini duyurdu.

Konya'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde çekilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Trafikte ters yolda refüjün yanındaki şeritten ilerleyen şoför kazaya neden oldu. 2'si otomobil 3 araç çarpıştı.

Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi

BAKAN YERLİYAKA VERİLEN CEZAYI AÇIKLADI

şoföre verilen cezayı da açıkladı. 2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza olduğunu açıklayan Yerlikaya toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi

HEM TERS YÖNDEN GİTTİ HEM BAŞKALARINI SUÇLADI


Ters istikametten seyreden A.Ö.'nün, "Sol şeritte duracaktım. Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun? Vurmak mı lazım vurmayacaktınız" savunması pes dedirtti.

Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi


Ters yoldan ilerleyen A.Ö.'nün sebep olduğu kazaya karışan bir sürücü ise, "Ters yoldan geliyor vurduk ama amca da kendisini vurmasaydınız diye savunuyor" dedi.
Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Ters yoldan ilerleyen A.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bakan Yerlikaya tepki çeken görüntüyü 'Bize yakışmıyor' diye paylaştı: Sürücüye ceza kesildi

YERLİKAYA DUYURDU: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu görüntüler bize yakışmıyor" başlığıyla videoyu yayınlayarak, sürücüye verilen cezayı açıkladı. Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Adana’da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye:
-“Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim.”

Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve "Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulanarak “Gereği Yapıldı”

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı.

; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1978855242868437232

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada
