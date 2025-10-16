5G ne zaman kullanılmaya başlanacak? 2026'da geliyor

Türkiye’nin mobil internet tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. 5G teknolojisi, gelecek yıldan itibaren ülke genelinde hizmete sunulacak ve dijital bağlantı altyapısında büyük bir sıçrama yaratacak.

5G NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Türkiye’de 5G hizmeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yetkilendirme sürecinin ardından 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek. Hizmet sağlayıcılar Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, ihale kapsamında gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayarak 5G bağlantısını ilk etapta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devreye alacak.

İlk sinyallerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerden alınması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G kapsama alanının kademeli olarak genişletileceğini belirterek, tüm Türkiye’nin bir yıl içinde kapsama altına alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Böylece 5G, kısa sürede ülke genelinde aktif hale gelecek.

5G NE KADAR HIZLI OLACAK?

5G teknolojisi, mevcut 4.5G’ye göre en az 10 kat daha hızlı bağlantı imkanı sağlayacak. 4.5G ile birkaç dakikada indirilen bir HD film, 5G bağlantısıyla saniyeler içinde indirilebilecek. Bu hız farkı, kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek ve veri aktarımı, görüntülü görüşme, oyun veya canlı yayın gibi alanlarda büyük kolaylık sağlayacak.

Ayrıca 5G, yalnızca hız açısından değil, bağlantı kapasitesi açısından da önemli bir gelişme sunacak. Yeni sistem sayesinde 1 kilometrekarelik bir alanda 1 milyon cihaz aynı anda veri alışverişi yapabilecek. Bu özellik, özellikle akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının kesintisiz şekilde çalışmasına olanak tanıyacak.

5G'YE NASIL GEÇİLİR, NASIL AÇILIR?

5G hizmeti kullanılmaya başlandığında, abonelerin mevcut tarifelerini değiştirmesine veya ek ücret ödemesine gerek kalmayacak. Kullanıcılar, 5G kapsama alanı içindeyse mevcut hatlarıyla yeni nesil internetten yararlanabilecekler. Mobil cihaz ekranında 4.5G (LTE) ibaresi yerine 5G yazısı göründüğünde bağlantının 5G üzerinden yapıldığı anlaşılacak.

Kullanıcılar diledikleri takdirde 5G hizmetini kapatma seçeneğine de sahip olacak. Bu işlem, operatörlerin belirleyeceği numaraya SMS gönderilerek ücretsiz şekilde yapılabilecek. Bakanlık verilerine göre Türkiye’de şu anda yaklaşık 22 milyon 5G uyumlu cihaz bulunuyor ve bu sayı toplam cep telefonu kullanıcılarının dörtte birine karşılık geliyor.