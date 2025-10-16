Menü Kapat
Culpa Nuestra devamı gelecek mi? Hayranlarını üzecek haber geldi

Culpa Nuestra devamı olup olmayacağı, Culpa serisi hayranları tarafından merak ediliyor. Mercedes Ron’un çok okunan Culpables üçlemesinden uyarlanan “Culpa Nuestra”, 16 Ekim Perşembe günü Amazon Prime Video üzerinden dünya çapında izleyicilerle buluştu. Yönetmenliğini Domingo González’in üstlendiği film, Pokeepsie Films tarafından üretildi ve Sofía Cuenca ile González tarafından kaleme alındı. İşte film serisinin devamına ilişkin son bilgiler…

Culpa Nuestra devamı gelecek mi? Hayranlarını üzecek haber geldi
Culpa Nuestra, ’da yayınlanan ve İspanyol yazar Mercedes Ron’un popüler kitap serisine dayanan romantik drama üçlemesinin final filmi olarak izleyicilerle buluştu. , karakterler arasındaki duygusal bağların olgunlaştığı, geçmişle hesaplaşmaların ön planda olduğu bir kapanış hikayesi sunuyor.

CULPA SERİSİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Culpa Nuestra, Ron’un Wattpad kökenli Culpables üçlemesinin son halkası olarak hazırlandı. İlk iki film olan ve Culpa Tuya ile aynı evrende geçen yapım, serinin tematik olarak tamamlanmasını sağladı. Yapım şirketi Pokeepsie Films ve yönetmen Domingo Gonzalez’in açıklamaları doğrultusunda, Culpa Nuestra bu hikâyenin finalini temsil ediyor. Bu nedenle film, serinin kronolojik ve duygusal anlamda son noktası olarak kabul ediliyor.

Culpa Nuestra devamı gelecek mi? Hayranlarını üzecek haber geldi

Serinin son filmi olması, hikayenin kapanışını da beraberinde getirdi. Noah ve Nick’in karmaşık ilişkisi, bu filmde nihai bir çözüme kavuşuyor. Yapım, hem karakterlerin geçmişle yüzleşmesini hem de ikinci bir şans temasını işleyerek önceki iki filmin dramatik çizgisini tamamlıyor. Prime Video cephesinde Culpa Nuestra’nın devamına dair yeni bir proje bulunmuyor. Böylece film, Culpables üçlemesinin son perdesi olarak sinema tarihindeki yerini aldı.

Culpa Nuestra devamı gelecek mi? Hayranlarını üzecek haber geldi

CULPA NUESTRA FİLMİ NE ANLATIYOR?

Hikaye, ilk iki filmin olaylarından dört yıl sonrasını konu alıyor. Noah (Nicole Wallace), üniversiteden yeni mezun olmuş ve hayatında yeni bir ilişki yaşamaya başlamış genç bir kadındır. Nick (Gabriel Guevara) ise büyükbabasının iş imparatorluğunun varisi olmuş, olgunlaşmış bir adam olarak karşımıza çıkar. İkili, Jenna (Eva Ruiz) ve Lion’ın (Víctor Varona) düğününde yeniden bir araya gelir. Bu karşılaşma, geçmişteki duyguları yeniden gündeme getirirken, karakterlerin içsel çatışmalarını da gözler önüne serer. Film, aşk, affetme süreci ve bağımsızlık gibi temaları merkezine alır.

Culpa Nuestra devamı gelecek mi? Hayranlarını üzecek haber geldi

Nicole Wallace ve Gabriel Guevara’nın başrolleri üstlendiği yapımda, Marta Hazas, Iván Sánchez, Víctor Varona, Eva Ruiz ve Goya Toledo gibi isimler de yer alıyor. Yeni karakter Simon’a ise Money Heist dizisinden tanınan Fran Morcillo hayat veriyor.

