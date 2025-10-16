Sokak ortasında birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada şahıslar birbirini öldüresiye dövdü. Kavgada çok sayıda kişinin darp neticesi yaralandığı öğrenilirken kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden şahıslar polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.