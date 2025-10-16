Mesai saatini 13 saate yükselttiler! Çalışmak istemeyenler için özel madde

Yunanistan tüm protestolara rağmen çalışma saatlerini 13 saate çıkaran yasayı meclisten geçirdi. Günlük 8 saat uygulanan çalışma saatlerini işveren 13 saate çıkarabilecek. Ancak bu da bazı şartlara bağlı olacak.

FAZLA MESAİYİ REDDEDEN İŞTEN ATILAMAYACAK

Yunan hükümeti, değişikliğin işgücü piyasasını daha esnek ve verimli hale getireceğini savunuyor. Fabrika işçilerinden kasiyer ve otel çalışanlarına birçok özel sektör çalışanının daha uzun vardiyalarda çalışmasına neden olacak değişiklik, Yunanistan’ı günlük 13 saate varan çalışma saatlerini uygulayan ilk AB üyesi ülke haline getirecek. Tercihe dayalı bir sistem olacak ve sadece özel sektörü etkileyecek olan değişiklik, ayda en fazla üç gün, senelik ise en fazla 37 iş günü uygulanabilecek. Parlamentonun onayladığı yasa, ayrıca çalışanları fazla mesai yapmayı reddetmeleri halinde işten atılmalarına karşı koruyacak.

Ayrıca işverenlere kısa vadeli işe alımlarda daha fazla esneklik tanıyacak ve çalışanların işverenleri ile anlaşmalı olarak yıl boyunca haftada dört gün çalışabilmelerine imkan sağlayacak yasa, 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun oyuyla kabul edildi. AB düzenlemelerine uygun şekilde haftada 48 saat sınırını aşılmayacak Yeni uygulama çerçevesinde çalışma süresi, AB düzenlemelerine uygun şekilde haftada 48 saat sınırını aşamayacak.

Haftalık 40 saat çalışma uygulaması standart olmaya devam ederken, fazla mesai yüzde 40 daha fazla ücretlendirilecek. Yeni uygulamanın Yunanistan’ın azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle yaşanan kalifiye çalışan eksikliğinin çözümüne katkı sağlaması bekleniyor. Yasa iki kez greve neden olmuştu Sendikalar, söz konusu yasanın kayıt dışı çalışmanın yaygın ve ortalama ücretlerin düşük olduğu ülkede işçilerin pazarlık gücünü ellerinden aldığını savunuyor. Özel sektörün çalışma saatlerini uzatmasına imkan sağlayan değişiklik, bu ay ülke genelinde protestolar ve iki büyük greve neden olmuştu. Yunanistan, yaklaşık 40 saat haftalık ortalama çalışma süresi ile Avrupa’da çalışma sürelerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Haftalık çalışma süreleri Almanya’da ortalama 34, Hollanda’da ise 32 saat seviyesinde bulunuyor. Yunanistan, ekonomik büyüme sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl da belirli sektörler için haftada altı gün çalışma uygulaması getirmişti.

Yunanistan, yıllar süren kemer sıkma politikalarıyla birlikte 2009-2018 yılları arasındaki borç krizinden toparlanırken, son yıllarda görülen düzelme maaşları kriz öncesi seviyeye taşımaya yetmedi. Eurostat verilerine göre, Yunan halkının alım gücü, Avrupa Birliği’nin en düşükleri arasında yer alıyor.