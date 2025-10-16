Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Aktüel
Üç aylar ne zaman başlıyor? 33 yılda bir tekrarlanıyor

Recep ayı ile başlayan, Şaban ayı ile süren ve en son Ramazan ayının idrak edilmesiyle tamamlanan Üç Aylar, bu yıl yine milyonlarca vatandaş tarafından ibadetlerle karşılanacak.

Üç aylar ne zaman başlıyor? 33 yılda bir tekrarlanıyor
Yılın son aylarına yaklaşırken başlayacak olan bu mübarek zaman dilimi, içinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi kutsal geceleri ve sonunda oruç ayı ’ı barındırıyor.

’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre , Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcıyla idrak edilmeye başlanacak.

21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun ilk adımı olarak görülüyor.

Hicri takvimin ilerlemesi nedeniyle 2025 sonunda Üç Aylar yeniden başlayacak.

Bu, 33 yılda bir yaşanan bir durum.

Yeni Hicri yılda:

: 21 Aralık 2025 Pazar

: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)

: 20 Mart 2026 Cuma

Sıkça Sorulan Sorular

Üç Ayların 2025 sonunda yeniden başlamasının nedeni ne?
Hicri takvim, güneş yılına göre yaklaşık 11 gün kısa olduğu için bazı yıllarda Üç Aylar yıl bitmeden ikinci kez yaşanabiliyor. Bu da 33 yılda bir meydana gelen nadir bir olay.
