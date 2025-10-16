Üç aylar ne zaman başlıyor? 33 yılda bir tekrarlanıyor

Yılın son aylarına yaklaşırken başlayacak olan bu mübarek zaman dilimi, içinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi kutsal geceleri ve sonunda oruç ayı Ramazan’ı barındırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar, Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcıyla idrak edilmeye başlanacak.

21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun ilk adımı olarak görülüyor.

Hicri takvimin ilerlemesi nedeniyle 2025 sonunda Üç Aylar yeniden başlayacak.

Bu, 33 yılda bir yaşanan bir durum.

Yeni Hicri yılda:

Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Son oruç: 19 Mart 2026 Perşembe)

Ramazan Bayramı: 20 Mart 2026 Cuma