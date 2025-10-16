Menü Kapat
15°
Bursa’da dönüşümlü su kesintisi ne zaman? 16 22 Ekim kesinti listesi

BUSKİ, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle azalan su kaynakları sebebiyle kent genelinde programlı su kesintisi uygulamasına geçiyor. Bu kapsamda merkez ilçelerde 12 saatlik nöbetleşe kesintiler yapılacak.

16.10.2025
16.10.2025
saat ikonu 22:19

’da baraj doluluk oranlarının kritik düzeylere inmesi nedeniyle, BUSKİ Genel Müdürlüğü şehir genelinde planlanmış su kesintilerine gidileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre düzenli , günlük 12 saati aşmamak şartıyla merkez ilçelerdeki mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak.

Kesinti programı çerçevesinde her ilçe belirli gruplara ayrılarak farklı günlerde su akışı kesilecek.

Bu uygulamanın, şehrin içme suyu kaynaklarını korumak ve baraj seviyesinin daha fazla azalmasını önlemek amacıyla geçici olarak yürürlüğe konduğu ifade edildi.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri’nin kesintilerden etkilenmeyeceği belirtildi.

Kurum, sağlık hizmetlerinin aksamaması adına gerekli tüm tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bursa su kesintisi programı şöyle olacak:

16 Ekim 2025 Perşembe 17:00 17 Ekim 2025 Cuma 05:00 (12 saat)

19 Ekim 2025 Pazar 17:00 20 Ekim 2025 Pazartesi 05:00 (12 saat)

ETKİLENEN MAHALLELER (A GRUBU)

OSMANGAZİ

Alacahırka (bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Dobruca (köy hariç), Hamzabey, Hüdevandigar, İnkaya (alt kısmı), Kocanaip, Kükrütlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer

YILDIRIM

Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa (bir kısmı), Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey (üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yigitler, Yigitler Otosansit, Zümrütevler (Çiçek Cad. üst kısmı)

NİLÜFER

19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çaylı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gölyazı, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacabahçe, Kayapa, Konaklı, Kurtuluş (Kocatepe Cad. alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Üçevler, Yüzüncüyıl

MUDANYA

Altıntaş, Bademli (alt bölge), Balabancık, Çağrışan, Çekrice, Eğerce, Esence, Göynüklü, Halitpaşa, Hançerli, Hasbahçe, Mesudiye, Mütareke, Orhaniye, Ömerbey, Söğütpınar, Şükrüçavuş

GÜRSU

Adaköy, Ağaköy, Canbazlar, Hasanköy, Iğdır, İstiklal, Karahıdır, Kazıklı, Kumlukkalan, Kurtuluş, Yenidoğan, Zafer

KESTEL

Ahmet Vefik Paşa, Esentepe, Kale, Vanimehmet, Yenimahalle

KARACABEY

Hürriyet, İkizce, Karakoca, Muratlı, Orhaniye, Subaşı, Taşpınar.

17 Ekim 2025 Cuma 17:00 18 Ekim 2025 Cumartesi 05:00 (12 saat)

20 Ekim 2025 Pazartesi 17:00 21 Ekim 2025 Salı 05:00 (12 saat)

ETKİLENEN MAHALLELER (B GRUBU)

OSMANGAZİ

Ahmetpaşa, Akpınar, Aktarhüssam, Alacamescit, Altınova (bir kısmı), Bağlarbaşı, Bahar, Başaran, Çiftehavuzlar, Çirişhane, Demirtaş Barbaros, Demirtaş Cumhuriyet, Demirtaş Dumlupınar, Demirtaş Sakarya, Demirtaşpaşa, Dereçavuşköy, Doğanbey, Ebu İshak, Elmasbahçeler, Fatih, Gülbahçe, Güneştepe, Hacı İlyas, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hocazade, İsmetiye, Kayhan, Kemerçeşme (bir kısmı), Kırcaali, Kiremitçi, Koğukçınar, Küçükbalıklı, Küplüpınar, Nalbantoğlu, Orhanbey, Reyhan, Sakarya, Santralgaraj, Selamet, Şehreküstü, Tahtakale (alt kısmı), Tayakadın, Tuna, Tuzpazarı, Ulu, Yenikent, Yeşilova, Yunuseli

YILDIRIM

152 Evler, Anadolu, Baruthane (alt kısmı), Beyazıt, Davutdede, Duaçınarı, Eğitim (alt kısmı), Ertuğrulgazi (alt kısmı), Güllük, Karaziyaret, Karapınarbekir, Mehmetakiferso (alt kısmı), Millet, Mimar Sinan, Ortabağlar, Sakarya, Selçukbey, Siteler, Şükraniye (bir kısmı), Vatan, Yıldırım (alt kısmı), Yunusemre

NİLÜFER

30 Ağustos Zafer, Akçalar, Balkan, Çamlıca, Gümüştepe, Hasanağa, Hasanağa Toki, HOSAB, İrfaniye Emekli Tokileri, Kayapa, Kayapa OSB, Kayapa Toki, Kızılcıklı, Kızılcıklı Toki, Konak, Kurtuluş (Kocatepe Cad. üst kısmı), Odunluk.

18 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 19 Ekim 2025 Pazar 05:00 (12 saat)

21 Ekim 2025 Salı 17:00 22 Ekim 2025 Çarşamba 05:00 (12 saat)

ETKİLENEN MAHALLELER (C GRUBU)

OSMANGAZİ

Adalet, Ahmetbey, Aksungur, Alaaddin, Alacahırka (bir kısmı), Alemdar, Alipaşa, Altınova (bir kısmı), Altiparmak, Armutköy, Atıcılar (bir kısmı), Çırpan, Çukurcaköy, Doğan Evler, Emek Adnan Menderes, Emek Zekai Gümüşdiş, Emek Fatih Sultan Mehmet, Gaziakdemir, Geçit, Hamitler (bir kısmı), Hocahasan, Hürriyet, İbrahimpaşa, İntizam, İstiklal, İvazpaşa, Kavaklı, Küçükbalıklı (bir kısmı), Maksem, Mollafenari, Mollagürani, Nilüferköy, Orman Bölge Md., Osmangazi, Panayır, Pınarbaşı, Selimiye, Soğukkuyu, Soğanlı, Şahabettinpaşa, Tahtakale, Veyselkarani, Yenibağlar, Yeniceabat, Yenikaraman

YILDIRIM

Yıl, Arabayatağı, Bağlaraltı, Baruthane (üst kısmı), Çınarönü, Davutkadı, Değirmenlikızık (alt kısmı), Eğitim (üst kısmı), Emirsultan, Erikli, Ertuğrulgazi (üst kısmı), Esenevler, Fidyekızık, Hacısüleyman, Kaplıkaya, Karapınar, Karapınar, Karamazak, Kurtuluş, Maltepe, Mehmet Akifersoy (üst kısmı), Mevlana, Meydancık, Musababa (bir kısmı), Namazgah, Piremir (bir kısmı), Selimzade, Sıracevizler, Sinandede, Şükraniye (bir kısmı), Umurbey (alt kısmı), Yavuzselim, Yeşildere, Yeşil, Yeşilyayla, Yıldırım (üst kısmı), Zümrütevler (Çiçek Cad. alt kısmı)

NİLÜFER

Alaaddinbey, Beşevler, Çalı, Demirci, Esentepe, Kültür, Tahtalı, Üçevler, Ürünlü, Yaylacık

MUDANYA

Akköy, Aydınpınar, Bademli (üst bölge), Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Güzelyalı Burgaz, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, İpekyayla, Kaymakoba, Küçükyenice, Mirzaoba, Mürsel, Ülkü, Yaka, Yörükali

KESTEL

Barakfakih, Barakfakih OSB, Dudaklı, Narlıdere, Serme

Sıkça Sorulan Sorular

Su kesintileri ne kadar sürecek?
Kesintiler, günlük 12 saati geçmeyecek şekilde dönüşümlü olarak uygulanacak ve barajlardaki doluluk oranı normale dönene kadar geçici olarak devam edecek.
