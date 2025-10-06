İsrail'in Lübnan'a dron saldırısı kamerada! 1 araç havaya uçtu, 2 kişi öldü

Kategoriler
İsrail güçlerinin Lübnan'ın Nebatiye şehrinde bir araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'ın Nebatiye şehrinde yer alan Zebdine kasabasındaki bir araca dron ile saldırı gerçekleştirdi.
İsrail güçlerinin, aracı havaya uçurması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.