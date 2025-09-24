Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail İHA'sı Lübnan'daki UNIFIL karargahına düştü

İsrail ordusuna ait bir İHA, Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargahına düştü. İHA'nın silahsız olduğu ancak kamera ile donatıldığı tespit edildi. UNIFIL Sözcüsü Candice Ardell, yaşanan olayın "Lübnan'ın egemenliğinin ihlali" olduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail İHA'sı Lübnan'daki UNIFIL karargahına düştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 14:55

'ın güneyinde yer alan Nakura beldesindeki Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahına ordusuna ait insansız hava aracı () düştü.

UNIFIL Sözcüsü Candice Ardell, yaptığı açıklamada, "Patlayıcı mühimmat imha konusunda uzman barış gücü askerleri İHA’yı derhal izole ederek çevresini güvenlik altına aldı. Yapılan incelemede silahsız olduğu ancak kamera ile donatıldığı tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusunun İHA’nın kendilerine ait olduğunu doğruladığını belirten Ardell, "Barış gücü askerleri, güvenliklerine yönelik her türlü tehdide karşı harekete geçmeye hazır olsa da, bu İHA kendiliğinden düştü." ifadesini kullandı.

İsrail İHA'sı Lübnan'daki UNIFIL karargahına düştü

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİNİN İHLALİDİR"

"Lübnan güneyine yönelik tüm İsrail İHA’ları ve diğer hava saldırılarında olduğu gibi, bu da 1701 Sayılı Karar’ın ve Lübnan egemenliğinin ihlalidir.” diyen Ardell, UNIFIL’in bu olayı resmen protesto ettiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu. Karar çerçevesinde UNIFIL’in asker sayısı en fazla 15 bin olarak belirlenmişti.

İsrail’in Ekim 2023’te Lübnan'a başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı. Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail’in 4 bin 500’den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde en az 276 kişinin öldüğü, 613 kişinin yaralandığı resmi kayıtlara geçti.

Ayrıca İsrail, onlarca yıldır işgal ettiği bölgelere ek olarak, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini halen elinde tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Lübnan'ı savaş uçaklarıyla vurdu! Hedefte Hizbullah'ın altyapısı var
İsrail Lübnan'da araç bombaladı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı
ETİKETLER
#İsrail
#Lübnan
#iha
#Unifil
#1701 Karar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.