Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin anlamı ne? Naci Görür 6 Şubat felaketiyle ilgisini açıkladı

Saat 14.39'da Adana'nın Feke ilçesinin merkez üssü olduğu 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede yaşayanları tedirgin etti.
Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssü olarak Osmaniye'yi işaret etti. Benzer sarsıntıların yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da vatandaşlarda merak oluştu.
Yaptığı açıklamalarla ilgi çeken Prof. Dr. Naci Görür ise deprem hakkındaki değerlendirmesini paylaştı. Görür, depremin "sığ" olduğunu belirterek 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlere dikkat çekti.
Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon. Geçmiş olsun. Sevgiyle
https://x.com/nacigorur/status/1979926727095615825