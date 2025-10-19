Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin anlamı ne? Naci Görür 6 Şubat felaketiyle ilgisini açıkladı

Bugün Adana'da yaşanan 4 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, sarsıntının 6 Şubat 2023'teki depremlerin sonucu olduğunu belirtti.

Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin anlamı ne? Naci Görür 6 Şubat felaketiyle ilgisini açıkladı
Selahattin Demirel
19.10.2025
19.10.2025
Saat 14.39'da 'nın Feke ilçesinin merkez üssü olduğu 4 büyüklüğünde meydana gelen , bölgede yaşayanları tedirgin etti.

SARSINTININ DEVAMI GELİR Mİ?

Kandilli Rasathanesi depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıklarken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssü olarak 'yi işaret etti. Benzer sarsıntıların yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da vatandaşlarda merak oluştu.

Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin anlamı ne? Naci Görür 6 Şubat felaketiyle ilgisini açıkladı

Yaptığı açıklamalarla ilgi çeken Prof. Dr. Naci Görür ise deprem hakkındaki değerlendirmesini paylaştı. Görür, depremin "sığ" olduğunu belirterek 6 Şubat 2023'te yaşanan merkezli büyük depremlere dikkat çekti.

Adana'daki 4 büyüklüğündeki depremin anlamı ne? Naci Görür 6 Şubat felaketiyle ilgisini açıkladı

"STRESLE YÜKLENEN BİR ZON"

Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Akoluk-Feke/Adana’da 4’lük sığ bir deprem oldu. Deprem sol yönlü yanal Saimbeyli Fay Zonu içerisinde. Bu deprem 6 Şubat 2023 depremleri sonucu. Stresle yüklenen bir zon. Geçmiş olsun. Sevgiyle

Her ilde büyük deprem riski var! Naci Görür'den "sokağa inin" çağrısı: İnsanımız ölmesin
Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı: AFAD verileri açıkladı
