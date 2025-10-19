Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı: AFAD verileri açıkladı

AFAD'tan alınan son verilere göre saat 14.39'da Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1979876884159582312

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜNÜ ADANA OLARAK DUYURDU

Kandilli ise yaşanan depremin merkez üssünü Adana'nın Akoluk ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1979877197134303682