Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı: AFAD verileri açıkladı

AFAD'tan alınan son verilere göre saat 14.39'da Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem oldu. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Korkutan deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli ise yaşanan depremin merkez üssünü Adana'nın Akoluk ilçesi olarak açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.0, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.