Sivas'ta feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Ölü ve yaralı var

Sivas'ta öğle saatlerine doğru meydana gelen kazada; C.G. (75) idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen Ahmet Serttaş (80) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Feci kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Ahmet Serttaş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü C.G. ise ağır yaralandı.

C.G., olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Serttaş’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.