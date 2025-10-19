Kadıköy'de can pazarı! Arkadaşını kurtarmak için hepsi denize atladı: 1 ölü, 3 yaralı

Kadıköy Rıhtım’da, Adalar İskelesi’nin yanında meydana gelen olay herkesin yüreğini yaktı. 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezerken dehşeti yaşadı. İçlerinden 1'i denize düşünce diğer arkadaşlar da onu kurtarmak için denize atladı. Denize düşen 4 kişiyi gören vatandaşlar duruma müdahale ederek olayı 112 ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Denize düşen kişilerden biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı.

DENİZE ATLAYANLARI TEK TEK KURTARDI

Görgü tanıklarından İbrahim Aydın: Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. 4 kişi vardı sağır ve dilsizlerdi. Bir tanesi meraktan denize bakarlar düştü. Diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3 kurtuldu" dedi.

Abbas Dursun ise, "Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi." şeklinde konuştu.