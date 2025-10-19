Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

Havaların soğumasıyla birlikte gözler meteorolojik verilere çevrildi. Peki son birkaç yıldır şiddetli bir şekilde kar yağışının görülmediği İstanbul'a bu yıl kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 14:00

mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, için gözler meteorolojik verilere çevrildi. Vatandaşlar, "bu yıl kış mevsimi nasıl geçecek?", "kar yağacak mı?", "kar yağışı bekleniyor mu?" gibi sorulara cevap aramaya başladı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Uzun süredir kış mevsiminde uzun süren bir kar yağışı görmeyen 'a da kar yağıp yağmayacağı merak konusu... İstanbul’da bu yılın ilk kar yağışı için tahminler gelmeye başladı.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

YILBAŞINI İŞARET ETTİLER

Uzmanlar, megakentte kar yağışı için yılbaşı sonrasını işaret ederken, İstanbul’da 2-3 gün sürecek bir kar yağışının etkili olabileceğini öngörüyor.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN AÇIKLADI

Danışmanı Prof. Dr. , sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul’da bu kış kar yağışı olacağını söyleyen Şen, "Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2–3 gün. Bunu ilerleyen haftalarda daha net söyleyebiliriz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döneceğini, hatta kış soğuklarının mart ayına kadar etkili olacağını görebiliriz" dedi.

https://x.com/TemizHava/status/1978359897185030347

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana'da hava soğumuyor! Termometreler 32 dereceyi gösterdi
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
Kar yağışı beklerken, yaz geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat: Pastırma yazı yaşanacak
ETİKETLER
#istanbul
#meteoroloji
#kar yağışı
#kış
#orhan şen
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.