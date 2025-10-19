İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, kar yağışı için gözler meteorolojik verilere çevrildi. Vatandaşlar, "bu yıl kış mevsimi nasıl geçecek?", "kar yağacak mı?", "kar yağışı bekleniyor mu?" gibi sorulara cevap aramaya başladı.
Uzun süredir kış mevsiminde uzun süren bir kar yağışı görmeyen İstanbul'a da kar yağıp yağmayacağı merak konusu... İstanbul’da bu yılın ilk kar yağışı için tahminler gelmeye başladı.
Uzmanlar, megakentte kar yağışı için yılbaşı sonrasını işaret ederken, İstanbul’da 2-3 gün sürecek bir kar yağışının etkili olabileceğini öngörüyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi.
İstanbul’da bu kış kar yağışı olacağını söyleyen Şen, "Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2–3 gün. Bunu ilerleyen haftalarda daha net söyleyebiliriz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döneceğini, hatta kış soğuklarının mart ayına kadar etkili olacağını görebiliriz" dedi.