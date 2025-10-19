İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Soğuklar mart ayına kadar etkili olacak

Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlanmasıyla birlikte, kar yağışı için gözler meteorolojik verilere çevrildi. Vatandaşlar, "bu yıl kış mevsimi nasıl geçecek?", "kar yağacak mı?", "kar yağışı bekleniyor mu?" gibi sorulara cevap aramaya başladı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Uzun süredir kış mevsiminde uzun süren bir kar yağışı görmeyen İstanbul'a da kar yağıp yağmayacağı merak konusu... İstanbul’da bu yılın ilk kar yağışı için tahminler gelmeye başladı.

YILBAŞINI İŞARET ETTİLER

Uzmanlar, megakentte kar yağışı için yılbaşı sonrasını işaret ederken, İstanbul’da 2-3 gün sürecek bir kar yağışının etkili olabileceğini öngörüyor.

METEOROLOJİ UZMANI ORHAN ŞEN AÇIKLADI

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusuna cevap verdi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul’da bu kış kar yağışı olacağını söyleyen Şen, "Kaç gün sürecek? Muhtemelen 2–3 gün. Bunu ilerleyen haftalarda daha net söyleyebiliriz. Ancak yılbaşından sonra soğukların normale döneceğini, hatta kış soğuklarının mart ayına kadar etkili olacağını görebiliriz" dedi.

https://x.com/TemizHava/status/1978359897185030347