17°
Yaşam
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Ekim Pazar günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere sağanak birçok ili esir alacak. Öte yandan bugün 7 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte 19 Ekim bölge bölge, il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre; yurdun büyük bir bölümünde ve etkisini gösterecek. , ve İzmir'de sağanağın etkili olması beklenirken 7 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bolu, Sakarya, Bartın, Düzce, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük’te kuvvetli yağış bekleniyor. Yeni haftada ise sıcaklıkların yükseleceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

19 EKİM 2025 HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

EGE
Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalık bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

