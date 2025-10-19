Kar yağışı beklerken, yaz geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat: Pastırma yazı yaşanacak

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Bazı bölgelerde sağanak yağış görülürken, bazı illerde de kar yağışı etkisini arttırdı. Kavurucu sıcakların ardından aniden soğuyan hava ise vatandaşları şaşırtırsa da yaz severlere müjdeli haber geldi.

PASTIRMA YAZI GELİYOR

Hafta başından beri etkili olan sağanak yağışa ara verileceği bildirildi. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25-29 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde pastırma sıcakları yaşanacak. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselecek, yazdan kalma günler yaşanacak. İstanbul dahil birçok ilde hissedilecek olan sıcak hava dalgası 29 Ekim'e kadar devam edecek.