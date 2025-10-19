Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kar yağışı beklerken, yaz geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat: Pastırma yazı yaşanacak

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü, sağanak yağış birçok ili esir aldı. Yapılan son açıklama ise yaz severleri heyecanlandırdı. Önümüzdeki günlerde havalar ısınacak, sağanak yağışlara "pastırma yazı" arası verilecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 12:15

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştükçe düştü. Bazı bölgelerde sağanak görülürken, bazı illerde de etkisini arttırdı. Kavurucu sıcakların ardından aniden soğuyan hava ise vatandaşları şaşırtırsa da yaz severlere müjdeli haber geldi.

Kar yağışı beklerken, yaz geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat: Pastırma yazı yaşanacak

PASTIRMA YAZI GELİYOR

Hafta başından beri etkili olan sağanak yağışa ara verileceği bildirildi. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25-29 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde pastırma sıcakları yaşanacak. Marmara, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar yükselecek, yazdan kalma günler yaşanacak. İstanbul dahil birçok ilde hissedilecek olan 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Kar yağışı beklerken, yaz geri dönüyor! Bu tarihlere dikkat: Pastırma yazı yaşanacak

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul güne sağanak yağış ile uyandı! Kent griye büründü
Meteoroloji uyardı! 7 il için sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor
ETİKETLER
#hava durumu
#yağış
#sıcak hava dalgası
#kar yağışı
#Pastırma Yazısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.