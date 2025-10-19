Menü Kapat
Adana
32°
Yaşam
Editor
Editor
 19.10.2025

Adana'da hava soğumuyor! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin genelinde hava sıcaklıkları büyük bir oranda düşerkan Adana'da ise yaz aylarını aratmayan günler yaşanıyor. Kentin bazı ileçelerinde termomterlere 32 dereceyi gösterdi.

Yaz aylarında 47 dereceyle son 96 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı ’da, sonbahara girilmesine rağmen hava sıcaklığı bir türlü istenilen seviyeye düşmedi. Üstelik kentte yağış miktarı da oldukça az kaldı.

Adana'da hava soğumuyor! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

TERMOMETRELER 30 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar 30 derece civarında seyrediyor. Bugün de yine meteoroloji tahminlerine göre sıcaklığın gölgede 29 derece olacağı bildirildi. Adana’da sabah saatleri nispeten serin geçse de 10.00’dan sonra soğuk hava yerini yeniden sıcağa bırakıyor. Meteorolojiye göre hafta sonuna kadar sıcaklıkların 30 derece civarında devam etmesi bekleniyor.

Adana'da hava soğumuyor! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

TÜRKİYE'NİN EN SICAK NOKTASI

Meteoroloji verilerine göre Adana’nın kuzeyinde yer alan ve serinliği ile bilinen Feke ilçesinde havalar son bir haftadır sıcak geçiyor. Feke bir haftada çoğu zaman ’nin en sıcak noktası oldu. Dün de Feke’de sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü. Bugünde sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.

