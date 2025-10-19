Adana'da hava soğumuyor! Termometreler 32 dereceyi gösterdi

Yaz aylarında 47 dereceyle son 96 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana’da, sonbahara girilmesine rağmen hava sıcaklığı bir türlü istenilen seviyeye düşmedi. Üstelik kentte yağış miktarı da oldukça az kaldı.

TERMOMETRELER 30 DERECEYİ AŞTI

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar 30 derece civarında seyrediyor. Bugün de yine meteoroloji tahminlerine göre sıcaklığın gölgede 29 derece olacağı bildirildi. Adana’da sabah saatleri nispeten serin geçse de 10.00’dan sonra soğuk hava yerini yeniden sıcağa bırakıyor. Meteorolojiye göre hafta sonuna kadar sıcaklıkların 30 derece civarında devam etmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN SICAK NOKTASI

Meteoroloji verilerine göre Adana’nın kuzeyinde yer alan ve serinliği ile bilinen Feke ilçesinde havalar son bir haftadır sıcak geçiyor. Feke bir haftada çoğu zaman Türkiye’nin en sıcak noktası oldu. Dün de Feke’de sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü. Bugünde sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor.