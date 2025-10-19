Dünyanın ikinci en zengini Ellison kabusu yaşadı! 24 saatte 24 milyar dolarlık kayıp

Yazılım devi Oracle'ın kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Larry Ellison, cuma günü göz bebeği Oracle'ın hisselerinin yüzde 7 değer kaybetmesi sonucu bir günde 24 milyar dolar zarara uğradı.

HİSSELER DÜŞTÜ, YÖNETİCİLER GELİR ARTIŞI HEDEFLEDİ

Oracle hisseleri, cuma günü yüzde 7'lik bir değer kaybıyla 291 dolar seviyelerine indi. Bu düşüş, şirketin 2025 yılı içindeki en büyük ikinci değer kaybı olarak kayıtlara geçti.

Hisse fiyatındaki gerilemeye karşın Oracle yöneticileri, önümüzdeki beş yılda yıllık ortalama %31 gelir artışı hedeflediklerini ve 2030 mali yılına kadar satışların 225 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

24 SAATTE 24 MİLYAR DOLAR KAYIP

Forbes Türkiye'nin haberine göre Oracle’ın yaklaşık %41 hissesine sahip olan Larry Ellison’ın serveti, cuma günkü düşüşle birlikte 24,1 milyar dolar azalarak 350,6 milyar dolar seviyelerine düştü. Yaşanan bu kayıp Ellison’ın toplam varlığında %6,3’lük bir düşüşe neden oldu.

Tesla CEO’su Elon Musk ise 485,9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürüyor.

Barclays analisti Raimo Lenschow, Oracle’ın büyüme tahminlerinin “Wall Street beklentilerinin çok üzerinde” olduğunu ileri sürdü.

ÖNCE YÜKSELDİ SONRA ÇAKILDI

Oracle hisseleri geçtiğimiz ay, 1992’den bu yana en hızlı yükselişini yaşamış ve Ellison’ın servetine bir günde 110 milyar dolar eklemişti. Bu yükselişle birlikte Ellison, 400 milyar dolar sınırını aşan ikinci kişi olmuştu.

Hisse senetlerindeki son düşüşe rağmen analistler Oracle’a yönelik yükseliş beklentilerini koruyor.