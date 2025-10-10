Menü Kapat
AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı

Yapay zekâ devi OpenAI ile imzalanan anlaşma, AMD hisselerini 2016’dan bu yana görülmemiş bir hızla yukarı taşıdı.

AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı
, haftaya tarihi bir yükselişle girdi. Şirketin ile yaptığı büyük ölçekli yapay zekâ donanımı anlaşmasının ardından hisse fiyatları adeta roket gibi fırladı. Çarşamba günü yüzde 11 değer kazanan hisseler, haftalık bazda yüzde 43’lük artışa ulaşarak Nisan 2016’dan bu yana en güçlü performansına yöneldi.

AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı

OPENAI ORTAKLIĞI YATIRIMCILARI COŞTURDU

Hafta başında OpenAI, AMD ile dikkat çekici bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşmaya göre OpenAI, AMD’nin yaklaşık yüzde 10’una sahip olabilecek. Ayrıca milyarlarca dolarlık yapay zekâ donanımı alımı ve belirli ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu hamleyle AMD’nin piyasa değeri 380 milyar dolara yükseldi. Pazartesi günü yüzde 24’lük dev bir sıçrama kaydeden hisseler, önceki gün de yüzde 4 artışla çıkışını sürdürdü.

AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı

YAPAY ZEKÂ REKABETİNDE YENİ DENGE

OpenAI ile kurulan bu stratejik ortaklık, uzun süredir Nvidia’nın hakimiyetinde olan yapay zekâ çip pazarında dengeleri değiştirebilir. Anlaşmanın merkezinde, AMD’nin gelecek yıl piyasaya çıkarmayı planladığı Instinct MI450 adlı yapay zekâ ’su yer alıyor.

Yatırımcılar, anlaşmanın başarıyla yürütülmesi hâlinde AMD’nin piyasa değerinin 1 trilyon dolara kadar çıkabileceğini konuşuyor.

AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı

‘KAZAN-KAZAN’ YORUMU VE RAKİPTEN ŞAŞIRTAN ÖVGÜ

AMD CEO’su Lisa Su, anlaşmayı her iki taraf için de “kazan-kazan durumu” olarak değerlendirdi. Su, şirketin yeni çiplerinin büyük veri merkezlerinde kullanılabilecek kapasitede olduğunu belirterek, bu teknolojinin OpenAI gibi devlerin ölçekli ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

Rakip cephesi de gelişmeyi sessiz geçmedi. Nvidia CEO’su Jensen Huang, AMD’nin henüz piyasaya çıkmamış bir ürün için şirket hisselerinin yüzde 10’unu paylaşmasını “benzersiz ve zekice” bir hamle olarak yorumladı.

AMD hisseleri uçuşa geçti: Yüzde 43 tavan yaptı

#yapay zeka
#yatırım
#openaı
#amd
#gpu
#Çip Pazarı
#Teknoloji
