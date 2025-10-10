Menü Kapat
Yaşam
17°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kanama şikayetiyle hastaneye gitti, trajedi ortaya çıktı! Her detayı kahretti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. Kan kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 19 yaşındaki genç kızın doğum yaptığı belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, genç kadının yaşadığı lojmanda bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

10.10.2025
10.10.2025
Aylar önce çalışmak için yurt dışından 'a gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonucunda genç kızın kısa süre önce yaptığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi.

Kanama şikayetiyle hastaneye gitti, trajedi ortaya çıktı! Her detayı kahretti

BEBEK CESEDİ TERASTA BULUNDU

Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanama şikayetiyle hastaneye gitti, trajedi ortaya çıktı! Her detayı kahretti

KENDİ İMKANLARIYLA DOĞUM YAPMIŞ

Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanama şikayetiyle hastaneye gitti, trajedi ortaya çıktı! Her detayı kahretti
#bodrum
#suç
#doğum
#Gözetimsizlik
#Bebek Ölümü
#Genç Kadın
#Yaşam
