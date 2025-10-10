Kanama şikayetiyle hastaneye gitti, trajedi ortaya çıktı! Her detayı kahretti

Aylar önce çalışmak için yurt dışından Bodrum'a gelen 19 yaşındaki Z.U.K., yoğun kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonucunda genç kızın kısa süre önce doğum yaptığı belirlendi. Sağlık görevlileri, yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi.

BEBEK CESEDİ TERASTA BULUNDU

Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ İMKANLARIYLA DOĞUM YAPMIŞ

Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadının tedavi sonrası yeniden gözaltına alınacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.