İstanbul’un dört oteli AHC Hotels markası altında birleşti

Aktürk Hotels’in Kurucu Başkanı Yaşar Aktürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Aktürk Pehlivanlar önderliğinde yürütülen marka dönüşümü, 8 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. İş, sanat ve turizm dünyasından çok sayıda ismin katıldığı etkinlikte, AHC Hotels’in yeni marka kimliği ve 2025–2026 dönemine ilişkin planları basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Yeni dönemde markanın, İstanbul’un tarihi ve turistik bölgelerinde yer alan otellerin hizmet standartlarını ortak bir çerçevede buluşturarak şehir turizmine bütüncül bir katkı sunması hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Aktürk Pehlivanlar, AHC Hotels’in modern vizyonu ve misafir odaklı yaklaşımıyla İstanbul turizmine yeni bir soluk kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

“Yeni marka kimliğimizle birlikte misafirlerimize daha kişisel, daha sıcak ve daha yüksek kaliteli bir konaklama deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İstanbul’un kültürel zenginliğini modern konforla birleştirerek, her misafirimizin hem şehrin ruhunu hissetmesini hem de kendini evinde gibi hissetmesini arzuluyoruz.”

Pehlivanlar, yeni marka çatısı altında hizmet veren otellerin, İstanbul’un farklı bölgelerindeki tarihi dokuyu koruyarak modern bir misafir deneyimi sunduğunu da vurguladı.

Aslı Aktürk Pehlivanlar, 2026 yılı itibarıyla Ege ve Akdeniz bölgelerinde yeni yatırımlara odaklanacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız fizibilite çalışmalarının ardından wellness ve retreat turizmine yönelik projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Yoga, meditasyon, sağlıklı yaşam kampları gibi konseptlerle hem iç turizme hem de uluslararası pazara hitap edecek tesisler kurmayı amaçlıyoruz. Bu yatırımlar, sadece konaklama değil; bölgesel kalkınma, sürdürülebilir turizm ve yerel istihdam açısından da değer yaratacak.”

Pehlivanlar ayrıca, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında da yeni adımlar atacaklarını, otellerde enerji verimliliği ve yerel üretim odaklı tedarik politikalarının güçlendirileceğini ifade etti.

Markanın geleceğe dönük vizyonunu da paylaşan Aslı Aktürk Pehlivanlar, sözlerini şöyle tamamladı:

“AHC Hotels & Resorts olarak, yerli bir marka kimliğiyle hem ulusal hem de uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etmeyi sürdürüyoruz. Amacımız, İstanbul’u ziyaret eden misafirlere yalnızca konaklama değil, şehrin ruhunu hissettiren unutulmaz bir deneyim sunmak. Türk turizminin gelişimine katkı sağlamak ve İstanbul’u dünya turizminde hak ettiği yere taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”