Osimhen Süper Kupa final maçında oynayacak mı? GS FB maçı oynanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Kupa finalinde Osimhen oynayacak mı araştırıldı. Taraftarlar Osimhen'in oynama durumunu yakından takip ediyor.

OSİMHEN SÜPER KUPA FİNAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kampından ayrılarak Türkiye'ye döneceği iddiası ile ilgili Nijerya Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama yapıldı.

Nijerya Milli Takım Menajeri Dayo Enebi Achor "Kampımızda sorun yok. İki kardeş arasında yaşananlar, birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda." açıklamasını yaptı.

OSİMHEN SÜPER KUPA MAÇINDA NEDEN YOK?

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Osimhen, Süper Kupa yarı final maçında yer almayacak. Heyecanla beklenen GS FB maçında Osimhen forma giyemeyecek.