Alman borsasında 37 yıl sonra bir ilk yaşandı

Almanya borsasında tarihi bir gün yaşandı. DAX 40 endeksi, 37 yıllık geçmişinde ilk kez 24 bin 700 puan seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı. Güne 24 bin 674 puandan başlayan endeks, gün içinde 24 bin 709 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

YATIRIMCILAR OLUMLU HABERLERE ODAKLANDI

Analistler, yatırımcıların son günlerde özellikle olumlu gelişmelere odaklandığını belirtiyor. Fransa’daki siyasi krizin çözülmesi yönündeki umutlar ve Gazze’de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması, Avrupa piyasalarında iyimserliği artırdı.

Uzmanlara göre bu atmosfer, uzun süredir baskı altında kalan Avrupa borsalarına güçlü bir rüzgâr estirdi.

ABD’DEKİ KRİZ GÖLGEDE KALDI

Öte yandan, ABD’de devam eden hükümet kapanması tartışmaları bu iyimser hava içinde ikinci planda kaldı. Analistler, şirketlerin güçlü finansal sonuçları ve faiz oranlarının istikrarını korumasının da pay piyasalarına destek verdiğini vurguluyor.