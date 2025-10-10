Menü Kapat
SON DAKİKA!
Otomobil
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Almanlar sarsılıyor: Otomobil devinde işler fena karıştı

Lüks otomobil devi Porsche’nin küresel teslimatları, Çin ve Avrupa’da talebin zayıflamasıyla yüzde 6 geriledi. Çin pazarındaki düşüş tek başına yüzde 26’yı buldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
09:00
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
09:00

Alman otomotiv devi Volkswagen grubuna bağlı , yılın ilk dokuz ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Sonuçlar pek iç açıcı değil. Ocak-eylül döneminde toplam araç teslimatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 212 bin 509 adede düştü.

ÇİN PAZARI ALARM VERİYOR

Porsche’nin en büyük pazarı olan ’de adeta çakıldı. Şirket, bu dönemde Çin’de yüzde 26’lık sert bir düşüşle yalnızca 32 bin 195 araç teslim edebildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu gerilemenin arkasında, özellikle lüks segmentteki zorlu pazar koşulları ve Çin pazarında giderek artan rekabetin etkisi bulunuyor.” denildi.

Küresel teslimatların yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan Çin satışları, Porsche’nin kâr dengesini ciddi biçimde sarsmış durumda. Üstelik Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasındaki gümrük vergisi gerilimi, Alman üreticinin işini daha da zorlaştırıyor.

KUZEY AMERİKA’DA ARTIŞ, AVRUPA’DA DURGUNLUK

Porsche’nin Kuzey Amerika’daki teslimatları aynı dönemde yüzde 5 artarak 64 bin 446’ya yükseldi. Ancak bu artış, Çin ve Avrupa’daki kayıpları telafi etmeye yetmedi.

Almanya içindeki satışlar yüzde 16 azalarak 22 bin 492’ye gerilerken, Almanya hariç Avrupa satışları da yüzde 4 düşüşle 50 bin 286’ya indi.

BEKLENTİLER DÜŞÜRÜLDÜ

Tamamen ihracata dayalı çalışan Porsche, bir süredir küresel talepteki zayıflıkla boğuşuyor. Şirket, özellikle Çin’deki rekabet baskısı ve ABD’nin artırdığı gümrük vergileri nedeniyle geçen ay 2025 beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.

ETİKETLER
#çin
#porsche
#satışlar
#Ekonomik Downtrend
#Lüks Otomobiller
#Gümrük Vergisine Etkisi
#Otomobil
