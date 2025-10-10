ABD’den Çin havayollarına yeni rest: Maliyetler fırlayacak

ABD ile Çin arasında yıllardır süren ekonomik çekişme, bu kez gökyüzüne taşınıyor. Trump yönetimi, Çinli havayolu şirketlerinin ABD’ye ve ABD’den yaptıkları uçuşlarda Rus hava sahasını kullanmasını yasaklamayı gündemine aldı. Bu olası hamle, iki ülke arasındaki havacılık rekabetini yeni bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

“HAKSIZ REKABET” TEPKİSİ BÜYÜYOR

Amerikan havayolu şirketleri uzun süredir Çinli rakiplerine tepki gösteriyor. Çünkü Rusya üzerinden geçen rotalar hem daha kısa hem de yakıt açısından çok daha ucuz. Bu da Çinli şirketlere ciddi bir avantaj sağlıyor.

ABD’li taşıyıcılar, “rekabet dengesinin bozulduğunu” savunarak hükümetten eşit şartlar talep ediyor. Yani, kısacası artık bu konuda Washington’dan adım bekliyorlar.

BAKANLIK: EŞİTSİZLİK DERİNLEŞTİ

ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus hava sahasının Çinli taşıyıcılara sağladığı avantajın “önemli bir rekabet faktörü haline geldiği” vurgulandı.

Bakanlık, bu durumun Amerikan şirketleri üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu belirterek, Çinli havayollarının Rusya üst geçişlerini yasaklamanın rekabeti dengelemeye yardımcı olacağını ifade etti.

UKRAYNA İŞGALİ SONRASI HAVA SAHASI KRİZİ

Hatırlanacağı üzere, Rusya Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Washington, Rus uçaklarının ABD hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Moskova da buna misilleme olarak ABD’li ve birçok yabancı havayolu şirketinin Rusya üzerinden uçmasını engellemişti.

Yani aslında bu yeni adım, o dönemde başlayan hava sahası restleşmesinin devamı niteliğinde.

HANGİ ŞİRKETLER ETKİLENECEK?

Yasak hayata geçerse, Air China, China Eastern, China Southern ve Xiamen Airlines gibi büyük Çinli taşıyıcılar doğrudan etkilenecek.

Bu şirketlerin ABD uçuşlarını daha uzun rotalara kaydırması gerekecek. Sonuç: daha fazla yakıt, daha yüksek maliyet.