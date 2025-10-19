Her ilde büyük deprem riski var! Naci Görür'den "sokağa inin" çağrısı: İnsanımız ölmesin

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye’deki deprem tehlikesinin geçici olmadığının altını bir kez daha çizdi.

"HER İLDE BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR"

Depremlerin yaklaşık 14 milyon yıl önce başladığını ve milyonlarca yıl daha süreceğini belirten Görür, Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla hemen her ilde büyük deprem riski bulunduğunu söyledi.

"TOPYEKUN HAZIRLIĞA GEÇİLMELİ"

Deprem gerçeğine karşı eylem odaklı yaklaşımın şart olduğunu vurgulayan Görür, deprem dirençli kentler oluşturmanın yolunun her ilde topyekun hazırlık yapmaktan geçtiğini belirtti.

"10-15 YIL İÇİNDE TAMAMLANABİLİR"

Kentlerin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomi bileşenlerinin tamamının dirençli hale getirilmesini altını çizen Görür, bu sürecin 10–15 yıl içinde tamamlanabileceğini aktardı.

"HAYDİ İŞ BAŞINA, SOKAĞA İNİN"

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Kentlerimizi DEPRM DİRENÇLİ yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin. Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hale getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükumet yapsın. 10-15 senede bitiririz. Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz"

