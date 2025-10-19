Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor ile bugün karşılaşacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22 puanla 2. sırada yer alan Şanlıurfaspor ile 14 puanla 4. sırada bulunan Elazığspor bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı.

Mücadeleye saatler kala Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı açıklanan bilgilere göre Bi Kanal TV ekranlarından yayınlanacak.

Lige namağlup olarak devam eden Şanlıurfaspor bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Şanlıurfaspor, Elazığspor'u yenerek 3 puan ile karşılaşmadan ayrılmayı hedefliyor.

Elazığspor ise Şanlıurfaspor karşılaşmasında galibiyet alarak son haftalarda yakaladığı seriyi devam ettirmek istiyor. Ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Elazığspor karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa puan farkını 5'e indirecek.

ŞANLIURFASPOR - ELAZIĞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Elazığspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Berkay Erdemir yönetecek. Erdemir'in yardımcılıklarını ise Barış Sun ve Tolga Düyüncü yapacak. TFF dördüncü hakem olarak ise mücadelede Muhammet Alperen Çopur'un görev alacağını duyurdu.