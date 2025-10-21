Sakladıkları yer şaşkına çevirdi! Tam 9 milyon 600 bin liralık telefon ele geçirildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafın gerçekleştirilen operasyonda 645 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Telefonların değerinin 9 milyon 600 bin lira olduğu bildirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cep telefonu kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.