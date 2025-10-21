Sakladıkları yer şaşkına çevirdi! Tam 9 milyon 600 bin liralık telefon ele geçirildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafın gerçekleştirilen operasyonda 645 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Telefonların değerinin 9 milyon 600 bin lira olduğu bildirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında cep telefonu kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 9 milyon 600 bin TL olduğu değerlendirilen 645 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaya ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.