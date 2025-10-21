Safiye Soyman'ın Fatih Ürek paylaşımı duygulandırdı

Kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Menajeri Fatih Ürek'in sağlığının stabil olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Safiye Soyman da yakın arkadaşı Fatih Ürek için yaptığı paylaşımda takipçilerini duygulandırdı.

SAFİYE SOYMAN, FATİH ÜREK PAYLAŞIMIYLA DUYGULANDIRDI

Safiye Soyman Fatih Ürek'le fotoğrafını paylaşarak, "Canım Fatih'im, hayat dolu melek kalplim. Senin uyanmanı bekliyoruz bütün dualarım seninle" notunu düştü. Fatih Ürek'le paylaştığı kareye binlerce yorum alan Safiye Soyman destek mesajları yağdı.

Geçtiğimiz aylarda oğlunu MS hastalığı sebebiyle kaybeden ünlü sanatçı Safiye Soyman, katıldığı programda oğluyla ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı. Soyman gözyaşları içinde, "Ben her gün ölüyorum. Annemi babamı kaybettim ama evlat başkaymış. Ağlayan kadına iş vermezler diye hep içime attım." ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının sözleri duyanların yüreklerini dağladı.

FATİH ÜREK'İN MENAJERİ ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Fatih Ürek'in menajeri yaptığı paylaşımda; "ZAYIFLAMA İĞNESİ KULLANDI”, “MADDİ SIKINTILAR YAŞADI” İDDİALARI TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR! YALAN HABER YERİNE DUA İSTİYORUZ. Değerli sanatçımız Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir. Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Fatih Ürek’in sağlık durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi süreci, uzman sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. 🙏 Biz yalan haber değil, dua istiyoruz." dedi.