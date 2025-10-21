Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından 81 şehirde 500 bin konut inşa edilecek. Vatandaşa uygun fiyatlı konut ve kiralık daire imkanı sunacak olan projede detaylar belli. Projeye nasıl başvurulacak? Kimler öncelikli seçilecek? İşte sosyal konut projesi hakkında tüm merak edilenler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde tarafından 81 ilde 500 bin inşa edilecek. Bu sayede bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

Ayrıca TOKİ bu kampanya kapsamında 'da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek. Projeye ait tüm detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim Cuma günü Başakşehir Kayaşehir'de yapılacak büyük lansmanda açıklanacak.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

GENÇLER, GAZİLER, EMEKLİLER VE ÇOCUKLULAR ÖNCELİKLİ

Geçmiş dönemde olduğu gibi; TC vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranacak. Yüzyılın konut projesinde, şehit yakını ve gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjan ayrılacak.

Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ

Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için de kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

KURA YÖNTEMİYLE SEÇİLECEK

TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak. Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.

TOKİ ucuz konut projesinin detayları belli oldu! Bu kişilere öncelik verilecek

ÖDEME ŞEKLİ NASIL OLACAK?

Konutlar ağırlıklı olarak 2+1 ve bazı 3+1 dairelerden oluşacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile satışa sunulacak. Metrekare fiyatları ve ödemeler maliyet artışlarına göre güncellenecek.

