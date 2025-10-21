Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Altın yükselecek mi son dakika? Uzmanlardan uyarı

21 Ekim Salı gününü 5 bin 856,65 TL'den açan gram altın fiyatları sonrasında altın yükselecek mi beklentisi de arttı. Türkiye'nin gündeminde yer alan altın fiyatları sonrasında uzman isimlerin uyarıları ve açıklamaları da takip ediliyor.

Altın yükselecek mi son dakika? Uzmanlardan uyarı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:43

Altın fiyatlarındaki artış bu hafta da devam ederken vatandaşın gözü altın yükselir mi daha sorusuna çevrildi.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ SON DAKİKA?

Finans Analisti yükselen fiyatlar sonrasında değerlendirmede bulundu. "100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak son gelen verisinden sonra tablo karışık hale geldi" ifadeleri ile değerlendirmesine başlayan isim "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" sözleri ile uyarıda bulundu.

Altın yükselecek mi son dakika? Uzmanlardan uyarı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 21 EKİM

21 Ekim 2025 güncel :

  • Gram altın
    Alış: 5.855,10 TL
    Satış: 5.856,65 TL
  • Çeyrek altın
    Alış: 10.074,00 TL
    Satış: 10.198,00 TL
  • Yarım altın
    Alış: 20.148,00 TL
    Satış: 20.397,00 TL
  • Tam altın
    Alış: 40.173,00 TL
    Satış: 40.607,00 TL
  • Ons altın
    Alış: 4.340,54 dolar
    Satış: 4.340,81 dolar
Altında tarihi rekor! Gram altın bu seviyeyi de aştı: İşte 21 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları
TGRT Haber
