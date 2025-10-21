Altın yükselecek mi son dakika? Uzmanlardan uyarı

Altın fiyatlarındaki artış bu hafta da devam ederken vatandaşın gözü altın yükselir mi daha sorusuna çevrildi.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ SON DAKİKA?

Finans Analisti İslam Memiş yükselen fiyatlar sonrasında değerlendirmede bulundu. "100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor ancak son gelen enflasyon verisinden sonra tablo karışık hale geldi" ifadeleri ile değerlendirmesine başlayan isim "Haftayı ikiye ayırıyoruz: Perşembe gününden önce ve perşembe gününden sonra. Perşembe ve cuma günü piyasalardaki fiyatlar farklı olacak" sözleri ile uyarıda bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 21 EKİM

21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları: