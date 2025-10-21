Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla çalkalanan CHP'li belediyelerle ilgili her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. İtirafçılar yıllardır dönen para çarkını tek tek itiraf etmeyi sürdürüyor. Son olarak tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ kendi dönemlerine gazetecilere "PR kapsamında ödemeler" yapıldığını iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:03

'li belediyelere ve operasyonları sürerken, bir itirafçı daha şoke eden iddialar ortaya attı. tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat isimli gazeteciler ile Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyon kanallarına "PR kapsamında yapılan ödemeler" gibi birçok alanda para verildiğini iddia etti.

Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

HER AY 5 BİN DOLAR

58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının gazetecilere dağıtıldığını aktaran Akçadağ, ifadesini şöyle sürdürdü: "Ali Haydar Fırat'a 'Politik Yol' isimli site aldırıldı. Ancak görünürdeki sahibi Fatih Mangal ise de asıl sahipleri siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz ve Ali Haydar Fırat'tır. Sitenin amacı Rıza Akpolat'ın propagandasını yapmaktı.
Ali Haydar Fırat'a her ay 5 bin dolar para verilirdi. Ayrıca Beşiktaş'taki Polat Otel'deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul'a geldiğindeki tüm masrafları da karşılanırdı.

Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

UÇAK BİLETLERİ, YOL MASRAFLARI

Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı. İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.

Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı. İsmail Küçükkaya'ya verilen paradan sonra 14 Mart 2024'te Akpolat programa çıkarıldı. 23 Mart 2024'te ise Nevşin Mengü'nün Youtube'da yaptığı program için 200 bin lira verildi.

Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

PARALARI ŞOFÖRLER GÖTÜRÜRDÜ

Akpolat, 18 Mayıs 2024'te ise Halk TV'de Serhan Asker Görkemli Hatıralar isimli programa konuk olarak gitti. Karşılığında 650 bin lira ödeme yapıldı.

Gazetecilere belediyedeki şoförler aracılığıyla ödeme yapılırdı. Altan Sancar ise parayı bizzat Rıza Akpolat'tan alırdı. Ali Haydar Fırat'a belediyedeki yeğeni aracılığıyla para verilirdi."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz İhsan Aktaş'tan Ekrem İmamoğlu'na rüşvet iddiası! CHP'li belediyelere para akıtmış
Antalya belediyesine yeni operasyon! Milyonluk rüşvet iddiası
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 15 kişi adliyeye sevk edildi
ETİKETLER
#chp
#rüşvet
#yolsuzluk
#beşiktaş belediyesi
#Erkan Akpolat
#Emirhan Akçadağ
#Nevşin Mengü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.