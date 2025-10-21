Özel kalem müdürü isim isim liste verdi! CHP'de bomba rüşvet itirafı

CHP'li belediyelere yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken, bir itirafçı daha şoke eden iddialar ortaya attı. tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar, Ali Haydar Fırat isimli gazeteciler ile Halk TV, KRT, Tele 1 gibi televizyon kanallarına "PR kapsamında yapılan ödemeler" gibi birçok alanda para verildiğini iddia etti.

HER AY 5 BİN DOLAR

58 milyon liraya yakın toplanan rüşvet parasının gazetecilere dağıtıldığını aktaran Akçadağ, ifadesini şöyle sürdürdü: "Ali Haydar Fırat'a 'Politik Yol' isimli site aldırıldı. Ancak görünürdeki sahibi Fatih Mangal ise de asıl sahipleri siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz ve Ali Haydar Fırat'tır. Sitenin amacı Rıza Akpolat'ın propagandasını yapmaktı.

Ali Haydar Fırat'a her ay 5 bin dolar para verilirdi. Ayrıca Beşiktaş'taki Polat Otel'deki ekstra harcamaları karşılanırdı. İstanbul'a geldiğindeki tüm masrafları da karşılanırdı.

UÇAK BİLETLERİ, YOL MASRAFLARI

Politikyol yazarı Altan Sancar aynı zamanda Rıza Akpolat'a danışmanlık yapardı. Akpolat ile aralarında para ilişkisi vardı. İfadeye göre 120 milyon liranın da Ankara'da CHP'nin tüzük kurultayına katılanların, uçak biletleri ve otel masrafları için harcandığı saptandı.

Ele geçirilen listeye göre, para Durmuş Y. isimli bir kişiye verildi. Seçim propagandası için televizyonlara çıkarmak maksadıyla gazeteci ve televizyon kanallarına ödeme yapıldı. İsmail Küçükkaya'ya verilen paradan sonra 14 Mart 2024'te Akpolat programa çıkarıldı. 23 Mart 2024'te ise Nevşin Mengü'nün Youtube'da yaptığı program için 200 bin lira verildi.

PARALARI ŞOFÖRLER GÖTÜRÜRDÜ

Akpolat, 18 Mayıs 2024'te ise Halk TV'de Serhan Asker Görkemli Hatıralar isimli programa konuk olarak gitti. Karşılığında 650 bin lira ödeme yapıldı.

Gazetecilere belediyedeki şoförler aracılığıyla ödeme yapılırdı. Altan Sancar ise parayı bizzat Rıza Akpolat'tan alırdı. Ali Haydar Fırat'a belediyedeki yeğeni aracılığıyla para verilirdi."