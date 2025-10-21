Kamera şakası gibi soygun! Soyguncular parayı az bulunca çalışan sigara verdi

Adana'da bir petrol istasyonunda kasklı iki şüpheli silah zoruyla işyeri kasasındaki paraları alıp kayıplara karıştı. Yüreğir ilçesinde bulunan istasyondaki soygun anbean kameralara yansırken bir soyguncunun çalışana silah doğrulttuğu görüldü. Kasadaki para miktarını az bulan soygunculara benzinlik çalışanı 10'lu sigara paketi verdi. Ancak soyguncular sigaraları bıraktı. Poşeti tutan soyguncunun ise marketten çıkarken alışveriş yaptığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra kasklı soyguncular olay yerinden hızla uzaklaştı.