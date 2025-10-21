Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? ALES 3 geç başvuru ücreti son ödeme tarihi

Akademik kariyer yapmak isteyen adayların girdiği ALES 3 sınavının başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar tarafından ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bittiği araştırılmaya başlandı. ÖSYM Ales 3 geç başvuru ücretlerini duyurdu.

ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? ALES 3 geç başvuru ücreti son ödeme tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
09:57
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
09:57

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (/3) başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından ise geç gündeme geldi.

Normal başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar tarafından ALES 3 tarihi ne zaman, saat kaçta bittiği merak ediliyor.

ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? ALES 3 geç başvuru ücreti son ödeme tarihi

ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanan bilgilere göre ALES 3 geç başvuruları bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekler.

Adayların işlemlerini kontrol ederek eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? ALES 3 geç başvuru ücreti son ödeme tarihi

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

ALES 3'ün geç başvuru ücretlerini de adayların bugün yatırmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre geç başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. Bu kapsamda adayların 1.275 TL yatırmaları gerekecek.

Adaylar ücretleri çevrim içi ödeme sistemleri veya ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

#ösym
#aday işlemleri sistemi (ais)
#başvuru tarihi
#ales
#geç başvuru
#Ales 3
#Aktüel
