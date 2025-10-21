ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bitiyor? ALES 3 geç başvuru ücreti son ödeme tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesinin ardından ise geç başvuru tarihi gündeme geldi.

Normal başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar tarafından ALES 3 geç başvuru tarihi ne zaman, saat kaçta bittiği merak ediliyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre ALES 3 geç başvuruları bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecekler.

Adayların işlemlerini kontrol ederek eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

ALES 3'ün geç başvuru ücretlerini de adayların bugün yatırmaları gerekiyor. ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre geç başvuru ücretleri yüzde 50 artırımlı olarak alınacak. Bu kapsamda adayların 1.275 TL yatırmaları gerekecek.

Adaylar ücretleri çevrim içi ödeme sistemleri veya ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla gerçekleştirebilecek.