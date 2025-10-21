Menü Kapat
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
16°
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile görüştü!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; iki ülke ilişkileri, Gazze'deki ateşkesin muhafazası ve Suriye'deki son durum konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile görüştü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 15:57

, Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, -Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları masaya yatırıldı.

"İSLAM DÜNYASI ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEMELİ"

Erdoğan, görüşmede 'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını söyledi. Kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunun altını çizen Erdoğan, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile görüştü!

BİRLİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediklerini belirtti.

