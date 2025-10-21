Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları masaya yatırıldı.

"İSLAM DÜNYASI ORTAK BİR DURUŞ SERGİLEMELİ"

Erdoğan, görüşmede Gazze'de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını söyledi. Kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunun altını çizen Erdoğan, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

BİRLİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediklerini belirtti.