Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ay yarışı kızışıyor: NASA, SpaceX gecikmesi nedeniyle plan değiştirdi

NASA'nın geçici yöneticisi Sean Duffy, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Ay'a İnsanlı İniş Sistemi projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle programda değişiklik yapacaklarını duyurdu. İşte tüm detaylar.

21.10.2025
21.10.2025
ABD uzay ajansı 'nın geçici yöneticisi Sean Duffy, 'ın şirketinin Ay'a İnsanlı İniş Sistemi (HLS) projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle stratejik bir değişime gideceklerini duyurdu. Değişen planda diğer havacılık firmalarının da Ay görevine dahil olabileceği belirtildi.

Duffy, Fox News'e verdiği mülakatta SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık İnsanlı İniş Sistemi (HLS) anlaşması planında gecikme yaşandığını belirtti.

Ay yarışı kızışıyor: NASA, SpaceX gecikmesi nedeniyle plan değiştirdi

NASA: "SPACEX GERİDE KALDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemi içerisinde astronotların Ay'a dönmesini istediğini aktaran Duffy, "(SpaceX) planın gerisinde kaldı. Başkan (Trump), Çinlilerin önüne geçtiğimizden emin olmak istiyor." dedi.

Duffy, bu sözleşmeyi katılıma açmak istediğini ve diğer firmaların yarışmasına izin vereceğini belirterek "Blue Origin'in ve belki diğer firmaların dahlini görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında, Sean Duffy'nin açıklamalarının, NASA'nın 2027'ye kadar Ay'a inme hedefinin gerçekçi olmadığını gösterir nitelikte olduğu belirtiliyor.

Ay yarışı kızışıyor: NASA, SpaceX gecikmesi nedeniyle plan değiştirdi

NASA, Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis Programı" ile astronotları yeniden Ay'a göndermeyi amaçlıyor. Programın ilk aşaması "Artemis I", Orion uzay aracının Ay'ın yörüngesinde bir tur atmasının ardından Dünya'ya dönmesiyle Aralık 2022'de tamamlanmıştı.

Orion uzay aracının ilk mürettebatlı misyonu "Artemis II" görevinde ise astronotların, Ay'a iniş yapmadan Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 10 gün sürecek yolculuk, uzay aracıyla ilgili güvenlik endişelerinin yanı sıra astronotların giysisi ve iniş araçlarıyla ilgili sorunlar yaşandığı için 2025'in sonlarına ertelenmişti.

Ay yarışı kızışıyor: NASA, SpaceX gecikmesi nedeniyle plan değiştirdi

Daha sonra, NASA, uzay kapsülünde meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini bildirmişti.

