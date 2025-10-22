Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

Konya'da bir lisede mendil kapmaca oyunu sırasında başlayan kavga, okul dışına taştı. Gece saatlerinde konuşmak için buluşan 16 yaşındaki lise öğrencisi bıçaklanarak yaralandı. Okulun spor salonundaki kavga anı ve okul dışında yaşanan bıçaklı saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 10:00

'da 16 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yaşanan olayda; okulda 11. sınıfta okuyan 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulun 17 yaşındaki öğrencisi İ.T.’yi yanına çağırarak konuyu kapatıp barışmak istedi. Ancak O.G. arkadaşlarının yanında uğradığı sonucu yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan O.G.Y.’nin sol bacağı ve vücudunun farklı yerlerine aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

ADAM YARALAYAN SERBEST KALIYOR

Hastanede 30 dikiş atılan O.G.Y., ertesi gün 10 gün istirahat raporu verilerek taburcu edildi. Ailesinin şikayeti üzerine, arkadaşını bıçakladığı iddia edilen İ.T. hakkında işlem başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan lise öğrencisi İ.T., çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklama olayının, okulda aynı gün öğle saatlerinde başlayan tartışmanın devamı olarak yaşandığı öğrenildi.

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

"30 DİKİŞİMİZ VAR, 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ, 2 TANESİ AĞIR"

Bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisinin annesi Gamze Y. aile olarak yaşanan olayın neticesinde meydana geldiğini düşündüklerini dile getirdi. Anne Gazme Y., "Ucuz atlattık, daha da kötü sonuçlanabilirdi. Oğlumu Allah korudu. İki hafta rapor aldık, ayağının üstüne basmaması lazım. Oğlum iki hafta okula gitmeyecek. 30 dikişimiz var, 5 yerinden bıçaklamış, 2 tanesi ağır, kaslara kadar yırtılmış" ifadelerini kullandı.

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

"ZANLI, ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZİYOR"

Okulda yaşanan kavganın okul dışına taşması sonucu oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını belirten anne Gamze Y., "Bıçaklayan okulda, oğlumla kavga ediyor. Kavgayı dışarıya taşıyor bunlar. Okulda bir saldırı girişiminde bulunuyor, birkaç arkadaşla beraber, bizim haberimiz olmuyor. Oğlum da söylemiyor. Okuldan kimse bize bir şey söylemiyor. O gün, oğlum dışarıda konuşmak için çağırıyor bu bıçaklayan arkadaşı. O da bıçakla çıkıp geliyor. Konuşmak değil amacı resmen oğlumu öldürmek için bıçağı getiriyor. Gelişigüzel her yerine sallıyor. Karnına, boğazına, tişörtünü yırtıyor, Allah'tan karnına saplanmamış; bacağına denk geliyor, 30 dikişimiz var. Olayın sebebi yok aslında akran zorbalığı diyebiliriz. Çünkü, hep kendini üstte görüyormuş, okulda olsun dışarıda olsun, kendini üstte görüyor. Hani ‘ben sizi bıçaklarım da döverim de, hani her şeyi yaparım' gibisinden. Çocukları korkutuyor. Zanlı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor, biz tutuklanmasını, tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Çünkü diğer çocuklar da tehlike altında. Pişmanlık denen bir şey de yok, bunu yapıp paylaşımlarda bulunuyor çünkü. Biz açıkçası bu olaydan sonra korktuk, başımıza ne geleceği belli değil. Oğlumu okuldan alıp başka bir okula naklini aldırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

"ARKADAŞIN ALABİLECEĞİ CEZANIN EN FAZLASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Okul arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen O.G.Y. de, okulda yaşanan olayın okul dışına taştığını belirterek, "Dışarıdan da tehditlerine devam ediyor. Biz akşam üstü artık bu olayı kapatmak istiyoruz. Çünkü, sürekli tehdit ediliyoruz. Konuşmak için arkadaşı çağırıyoruz, ilk başta gelmiyor. Sonra ilerleyen saatlerde bizi arıyor, ‘neredesiniz söylesin, geleceğim' diyor. Yanımıza bıçakla geliyor, sonra saldırıyor, gelişigüzel. Sonra elini kolunu sallaya sallaya yanımızdan gidiyor" dedi. O.İ.Y., saldırı esnasında bıçağı görmediğini belirtirken, "Bıçağı ilk başka hissetmedim. Birkaç kez salladıktan sonra hissettim. Arkadaşlarım da dediklerine göre, onlar cop zannetmiş, ben de belli etmeyince. Bayağı büyük bir bıçakmış. Olayın ardından psikolojim alt üst oldu. Arkadaşın alabileceği cezanın en fazlasını almasını istiyorum. Serbest bırakmışlar, ona da şaşırdım. Sağda solda geziyormuş arkadaşıyla, dolaşıyormuş" dedi.

Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, okulda düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında öğrenciler arasında yaşanan kavga ile sonrasında okul dışına taşan bıçaklı saldırı olayı da kameralara yansıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! İşte masadaki yeni zam oranları
Trafikte korkunç kaza! Sürücü kalp krizi geçirdi
Deterjan fabrikasında kimyasal sızıntı tehlikesi! AFAD devreye girdi
Cam kapıyı fark etmedi, kafasını çarpıp savruldu! İlginç kaza anı kamerada
ETİKETLER
#konya
#bıçaklı saldırı
#akran zorbalığı
#Adli Kontrol
#Okul Kavgası
#Gençlik Suçları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.