Mendil kapmaca oyunu kanlı bitti! Kavga sokağa taştı, barışmak isteyen arkadaşını bıçakladı: Dehşet dolu anlar kamerada

Konya'da 16 Ekim Perşembe günü gece saatlerinde yaşanan olayda; okulda 11. sınıfta okuyan 16 yaşındaki O.G.Y., iddiaya göre, arkadaşlarıyla okulda tartışıp kavga ettiği aynı okulun 17 yaşındaki öğrencisi İ.T.’yi yanına çağırarak konuyu kapatıp barışmak istedi. Ancak O.G. arkadaşlarının yanında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan O.G.Y.’nin sol bacağı ve vücudunun farklı yerlerine aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi.

ADAM YARALAYAN SERBEST KALIYOR

Hastanede 30 dikiş atılan O.G.Y., ertesi gün 10 gün istirahat raporu verilerek taburcu edildi. Ailesinin şikayeti üzerine, arkadaşını bıçakladığı iddia edilen İ.T. hakkında işlem başlatıldı. Savcılıkta ifadesi alınan lise öğrencisi İ.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bıçaklama olayının, okulda aynı gün öğle saatlerinde başlayan tartışmanın devamı olarak yaşandığı öğrenildi.

"30 DİKİŞİMİZ VAR, 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ, 2 TANESİ AĞIR"

Bıçaklı saldırıya uğrayan lise öğrencisinin annesi Gamze Y. aile olarak yaşanan olayın akran zorbalığı neticesinde meydana geldiğini düşündüklerini dile getirdi. Anne Gazme Y., "Ucuz atlattık, daha da kötü sonuçlanabilirdi. Oğlumu Allah korudu. İki hafta rapor aldık, ayağının üstüne basmaması lazım. Oğlum iki hafta okula gitmeyecek. 30 dikişimiz var, 5 yerinden bıçaklamış, 2 tanesi ağır, kaslara kadar yırtılmış" ifadelerini kullandı.

"ZANLI, ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZİYOR"

Okulda yaşanan kavganın okul dışına taşması sonucu oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını belirten anne Gamze Y., "Bıçaklayan okulda, oğlumla kavga ediyor. Kavgayı dışarıya taşıyor bunlar. Okulda bir saldırı girişiminde bulunuyor, birkaç arkadaşla beraber, bizim haberimiz olmuyor. Oğlum da söylemiyor. Okuldan kimse bize bir şey söylemiyor. O gün, oğlum dışarıda konuşmak için çağırıyor bu bıçaklayan arkadaşı. O da bıçakla çıkıp geliyor. Konuşmak değil amacı resmen oğlumu öldürmek için bıçağı getiriyor. Gelişigüzel her yerine sallıyor. Karnına, boğazına, tişörtünü yırtıyor, Allah'tan karnına saplanmamış; bacağına denk geliyor, 30 dikişimiz var. Olayın sebebi yok aslında akran zorbalığı diyebiliriz. Çünkü, hep kendini üstte görüyormuş, okulda olsun dışarıda olsun, kendini üstte görüyor. Hani ‘ben sizi bıçaklarım da döverim de, hani her şeyi yaparım' gibisinden. Çocukları korkutuyor. Zanlı, elini kolunu sallaya sallaya geziyor, biz tutuklanmasını, tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Çünkü diğer çocuklar da tehlike altında. Pişmanlık denen bir şey de yok, bunu yapıp paylaşımlarda bulunuyor çünkü. Biz açıkçası bu olaydan sonra korktuk, başımıza ne geleceği belli değil. Oğlumu okuldan alıp başka bir okula naklini aldırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"ARKADAŞIN ALABİLECEĞİ CEZANIN EN FAZLASINI ALMASINI İSTİYORUM"

Okul arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradığı iddia edilen O.G.Y. de, okulda yaşanan olayın okul dışına taştığını belirterek, "Dışarıdan da tehditlerine devam ediyor. Biz akşam üstü artık bu olayı kapatmak istiyoruz. Çünkü, sürekli tehdit ediliyoruz. Konuşmak için arkadaşı çağırıyoruz, ilk başta gelmiyor. Sonra ilerleyen saatlerde bizi arıyor, ‘neredesiniz söylesin, geleceğim' diyor. Yanımıza bıçakla geliyor, sonra saldırıyor, gelişigüzel. Sonra elini kolunu sallaya sallaya yanımızdan gidiyor" dedi. O.İ.Y., saldırı esnasında bıçağı görmediğini belirtirken, "Bıçağı ilk başka hissetmedim. Birkaç kez salladıktan sonra hissettim. Arkadaşlarım da dediklerine göre, onlar cop zannetmiş, ben de belli etmeyince. Bayağı büyük bir bıçakmış. Olayın ardından psikolojim alt üst oldu. Arkadaşın alabileceği cezanın en fazlasını almasını istiyorum. Serbest bırakmışlar, ona da şaşırdım. Sağda solda geziyormuş arkadaşıyla, dolaşıyormuş" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, okulda düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında öğrenciler arasında yaşanan kavga ile sonrasında okul dışına taşan bıçaklı saldırı olayı da kameralara yansıdı.