Samsun’da kural ihlalleri kazaları beraberinde getirdi! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsun’da hem sürücülerin hem de yayaların trafik kurallarına uymaması sonucu meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Samsun’un çeşitli ilçelerinde meydana gelen kazalar, sürücü ve yayaların dikkatsizliği ile kural ihlallerini gözler önüne serdi. İlkadım, Atakum ve çevre bölgelerdeki kazaların ortak noktası ise hız, ışık ihlalleri ve dikkatsizlik oldu.