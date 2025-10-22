Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Çinliler dünyanın en pahalı makinasını söktü: Bozulunca olanlar oldu

Tersine mühendislikle çip üretiminde atılım hedefleyen Çinli mühendisler, ASML'nin litografi makinesini incelerken cihazı bozdu. Sorunu çözmek için sonunda Hollandalı firmadan yardım istediler.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2025
13:46
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
13:46

Çip üretiminde kullanılan litografi makineleri, yarı iletken dünyasının kalbi sayılıyor. Ancak , bu alanda hâlâ Batı’nın birkaç adım gerisinde.

Ülkedeki bazı mühendislerin, Hollandalı teknoloji devi ASML'ye ait DUV (Deep Ultraviolet) litografi ekipmanlarını tersine mühendislikle çözmeye çalıştığı iddia edildi. Ne var ki bu girişim, beklenmedik bir şekilde makinenin tamamen bozulmasıyla sonuçlandı.

Çinliler dünyanın en pahalı makinasını söktü: Bozulunca olanlar oldu

MAKİNE BOZULDU, YARDIM HOLLANDA'DAN GELDİ

The National Interest'in haberine göre, Çinli mühendisler bozulmayı onaramayınca ASML'den teknik destek talep etti. Çin'e gönderilen Hollandalı teknisyenler, makinenin kendi kendine arızalanmadığını, tersine mühendislik sırasında sökülüp yanlış şekilde toplandığını fark etti.

Bu durum, teknoloji çevrelerinde hem şaşkınlık hem de tebessümle karşılandı. Kaynağı net doğrulanmamış olsa da, Çin’in çip teknolojisinde hızlı ilerleme isteği düşünüldüğünde, böyle bir olayın yaşanması pek de imkânsız görünmüyor. ASML ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

Çinliler dünyanın en pahalı makinasını söktü: Bozulunca olanlar oldu

ASML'NİN MAKİNELERİ SIR GİBİ KORUNUYOR

ASML'nin litografi sistemleri, dünya üzerindeki en karmaşık üretim ekipmanları arasında yer alıyor. Bu makinelerin içinde mikron hassasiyetinde çalışan, kırılgan alt bileşenler bulunuyor. Her biri kendi kalibrasyon sistemine, test protokollerine ve yedek parça takibine sahip. Bu nedenle cihazların yalnızca ASML’nin kendisi tarafından tamir edilmesi mümkün.

Tersine mühendislik yoluyla bu sistemleri çözmeye çalışmak, adeta "göz kapalı Rubik küp çözmeye" benzetiliyor.

Çinliler dünyanın en pahalı makinasını söktü: Bozulunca olanlar oldu

ÇİN HÂLÂ ASML SEVİYESİNE ULAŞAMADI

Çin, kendi litografi teknolojisini geliştirme konusunda son yıllarda ilerleme kaydetse de, hâlâ ASML’nin sunduğu doğruluk ve kalite seviyesine ulaşabilmiş değil. Ülkenin en büyük yarı iletken üreticilerinden SMIC’in bile, üretim kapasitesini bu ekipman eksikliği nedeniyle sınırlı ölçekte tutmak zorunda kaldığı biliniyor.

ETİKETLER
#çin
#Asml
#Litografi
#Tersine Mühendislik
#Yarı İletken
#Çip Teknolojisi
#Teknoloji
