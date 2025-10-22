Menü Kapat
Teknoloji
Galaxy XR: Samsung yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Google ile iş birliği yaparak yeni sanal gerçeklik gözlüğü modelini tanıttı. "Samsung Galaxy XR" olarak piyasaya çıkan cihaz Gemini yapay zeka entegrasyonu gibi özelliklerle geliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında "Project Moohan" adıyla ipuçları verilen Galaxy XR, Google'ın yeni Android XR işletim sistemini çalıştıran ilk başlığı olarak piyasaya sürüldü. Cihaz, Apple'ın Vision Pro modeline ve Meta'nın Quest serisi gözlüklerine rakip olarak çıktı.

SAMSUNG GALAXY XR, GEMINI YAPAY ZEKA ENTEGRASYONUYLA GELİYOR

Google'a göre Android XR platformunda entegrasyonu bulunuyor. Kullanıcılar, el hareketleri, göz takibi ve sesli komutları kullanarak uygulamalar ile işletim sistemi arasında gezinebiliyor. Google Haritalar, Fotoğraflar, TV, Meet, Chrome ve YouTube gibi birinci parti uygulamalar, Android XR için özel olarak güncellenmiş durumda.

Galaxy XR: Samsung yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Google Haritalar, "Sürükleyici Görünüm" (Immersive View) ile dünyayı 3D olarak keşfetme imkanı tanıyor. Kullanıcılar bir yapıya bakıp Gemini'a "Şu binanın hikayesi nedir?" diye sorabiliyor. Benzer şekilde, "Circle to Search" (Daire içine alarak arama) özelliği hem sanal hem de gerçek dünyadaki (geçiş moduyla) nesneler için kullanılabiliyor.

Google Fotoğraflar, 2D fotoğraf ve videolara derinlik katabilirken, YouTube 180 ve 360 derecelik VR içerik kütüphanesiyle dikkat çekiyor. Platformda ayrıca HBO Max, Peacock ve Crunchyroll gibi yayın uygulamalarının yanı sıra çeşitli oyunlar da yer alıyor. Gemini, oyunlar sırasında gerçek zamanlı ipuçları verebiliyor.

Verimlilik tarafında ise kullanıcılar birden fazla uygulamayı veya Chrome sekmesini kullanabiliyor. Alanın çok kalabalıklaşması durumunda Gemini'dan "şu pencereleri düzenle" şeklinde yardım istenebiliyor.

Galaxy XR: Samsung yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

GALAXY XR NEDİR? İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tasarım olarak Galaxy XR, basıncı alındaki bir yastık ve başın arka kısmındaki dolgulu alan arasında dağıtacak şekilde geliştirilmiş. Plastik ağırlıklı yapı sayesinde başlığın kendisi 545 gram ağırlığında. Harici batarya paketi ise 302 gram.

Karşılaştırmak gerekirse, Meta Quest 3 515 gram, Apple Vision Pro ise 750-800 gram arası bir ağırlığa sahip.

Galaxy XR: Samsung yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy XR, gücünü Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 yonga setinden alıyor. Cihazda 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut. Harici batarya, genel kullanımda 2 saat, video izlemede ise 2,5 saatlik bir pil ömrü vadediyor.

Cihazın 4K Micro-OLED panelleri 3552 x 3840 çözünürlük sunuyor ve 90Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. İki adet yüksek çözünürlüklü geçiş kamerası, altı adet etrafa bakan kamerası ve dört adet göz takip kamerası yer alıyor. Güvenlik için ise iris tanıma teknolojisi kullanılarak cihaz kilidi açılabiliyor.

Galaxy XR: Samsung yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı

SAMSUNG GALAXY XR FİYATI

Samsung Galaxy XR, 1.799,99 dolarlık fiyatla ABD ve Güney Kore'de satışa çıktı. Ayrı olarak satılan kablosuz kontrolcüler ve taşıma çantası içinse 249,99 dolar isteniyor.

