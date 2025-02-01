Vision Pro satışları düşük kalınca Apple, akıllı gözlük projesinde havlu attı

01 Şubat 2025 17:41 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:41

Apple'ın, Mac cihazlarına bağlı çalışacak AR tabanlı akıllı gözlük projesini, uygun teknolojiyi ve maliyet dengesini bulamadığı için iptal ettiği öne sürüldü. Bu karar, 3500 dolarlık Vision Pro'nun düşük satış performansının ardından geldi.

Apple ürünleri konusunda bilgi sahibi olan Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre, teknoloji devi Apple, AR (artırılmış gerçeklik) tabanlı akıllı gözlüğünü geliştirmeyi iptal etti. Bu gözlükler Mac bilgisayarlarla eşleşecek ve Vision Pro cihazı gibi tek başına çalışmayacaktı.

APPLE AKILLI GÖZLÜĞÜ, MAC'E BAĞLI OLACAKTI

Şirketin projeyi bu hafta durdurduğu iddia edildi. Cihaz normal gözlüklere benzeyecek, ancak her bir gözün görüş alanında bilgi, görüntü ve video gösterecek yerleşik projektörlere sahip olacaktı. Apple, temelde bir sohbet uygulamasındaki durum ayarı gibi, kullanıcının ne yaptığına bağlı olarak renk tonunu değiştiren lensler üzerinde çalışıyordu.

Proje, Vision Pro'nun cansız satış performansının ardından Apple için ileriye dönük bir yol olarak görülüyordu. Ancak bu gözlüklerin, 3500 dolarlık fiyatı nedeniyle herkesin alamadığı Vision Pro'nun aksine günlük kullanıcıların benimseyeceği bir şey olması planlanıyordu. Ancak şirket, gözlüğe yerleştirilecek doğru teknolojiyi bulmak ve doğru maliyetle bunu gerçekleştirmekte zorlandığından cihazı iptal etti.

Meta, Apple'ın yakın zamanda akıllı gözlükleriyle rekabet etmeyeceğini bilerek rahat bir nefes alabilir. Meta şu anda bir milyondan fazla sattığı Ray-Ban işbirliği akıllı gözlüğüne sahip ve 2027'de piyasaya sürülecek bir AR versiyonu üzerinde çalışıyor.

VISION PRO ÜRETİMİ DE DURDU

Öte yandan Apple​'ın üretmekten vazgeçtiği tek ürün, akıllık gözlük değil. Haziran 2023'te duyurulan ve "mekansal bilgi işlem çağını" başlatacağı belirtilen Vision Pro​'nun da beklenen başarıyı sağlayamadığı ve düşük talep nedeniyle üretimden kalktığı iddia edildi.

Apple'ın ilk yıl için belirlediği 700-800 bin adetlik satış hedefini tutturamayıp yıl sonu itibarıyla sadece 420 bin adet Vision Pro sattığı bilgisi paylaşıldı. Şirketin Çinli üretim ortağı Luxshare Precision'a, Kasım 2024 itibarıyla üretimin azaltılması ve durdurulması talimatı verdiği belirtildi.