Apple, unutulmaya yüz tutan Vision Pro gözlüğüne güncelleme yayınladı: Üç büyük yenilik geldi

04 Aralık 2024 16:40 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:40

Apple, Vision Pro için visionOS 2.2 güncellemesini devreye aldı. Güncelleme, Mac Sanal Ekran özelliğinde geniş ve ultra geniş ekran modları, iyileştirilmiş çözünürlük ve ses yönlendirme sorunlarının çözümü gibi önemli iyileştirmelerle geldi. İşte tüm detaylar.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, ocak ayında piyasaya sürülmesinin ardından birkaç ay boyunca dünya genelinde çok konuşuldu ve hemen hemen herkesin sahip olmak istediği bir cihaz haline gelmişti. Şu sıralar Vision Pro'yu eskisi kadar konuşan yok ve doğal olarak cihazın unutulmaya yüz tuttuğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak Apple yine de gözlüğü güncellemeye devam ediyor.

9to5Mac'in haberine göre, Vision Pro Apple'ın en yeni işletim sistemi olan visionOS 2.2 güncellemesini aldı. Bu yeni güncelleme, teknoloji devinin işletim sisteminde bulunan birkaç kalıcı sorunu giderirken özellikle Mac Sanal Ekran (Mac Virtual Display) özelliğine çeşitli iyileştirmeler ekledi.

Bu özellik, bir Mac cihazının ekranını başlığa yansıtmayı sağlıyor. Yeni geliştirmeler, yansıtılmış arayüzün şeklinin değiştirilmesine olanak tanıyor, ekran çözünürlüğünü iyileştiriyor ve ses yönlendirme sorununu çözüyor.

VİSİONOS 2.2 MAC SANAL EKRANINA İYİLEŞTİRMELER GETİRİYOR

VisionOS 2.2 güncellemesinin global kararlı sürümü Vision Pro kulaklıklar için yayınlandı. Güncelleme, Apple'ın işletim sisteminin beta sürümleri için sürüm notları aracılığıyla zaten ayrıntılı olarak açıkladığı yeni özellikler getiriyor. Güncelleme Siri, SwiftUI ve diğer yardımcı uygulamalar için çeşitli düzeltmelerle birlikte gelirken, Mac Sanal Ekranına da üç büyük yükseltme ekliyor.

Mac Sanal Ekran, Vision Pro'nun Haziran 2023'teki Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) sırasında ilk kez duyurulmasından bu yana en çok beklenen özelliklerden biriydi. Bu özellik, kullanıcıların kulaklık aracılığıyla Mac cihazları üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Yansıtma özelliği, kullanıcıların yansıtılan arayüzü kullanarak çeşitli görevleri gerçekleştirmelerini sağlayan sanal bir klavye ve izleme dörtgeni de içeriyordu.

Ancak özelliğin bazı sınırlamaları vardı. İlk olarak, sanal ekranın boyutu ayarlanabilse de, pencerenin şeklini standart dikdörtgen ekrandan değiştirme seçeneği yoktu. Şimdi, visionOS 2.2 ile kullanıcılar macOS'i rahatça kullanabilmeleri için daha geniş bir ekran alanı sunan geniş ve ultra geniş modları seçebiliyor.

Bir başka iyileştirme de çözünürlük açısından geliyor. Güncelleme, yansıtılan macOS'un ekranının çözünürlüğünü yükseltiyor. Son olarak visionOS 2.2, yansıtılan Mac ekranının sesinin Vision Pro yerine cihaz üzerinden yönlendirilmesi sorununu da çözüyor. Artık kullanıcılar sesi Mac'in hoparlörü doğrudan Vision Pro'nun kendisinde duyabilecekler.