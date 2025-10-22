Çin batarya üretiminde gaza bastı!

Çin’de elektrikli araçlara olan talep, batarya üretimini adeta patlattı. Çin Binek Otomobil Derneği’nin (CPCA) verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde batarya üretimi geçen yıla göre yüzde 44 artışla 1.122 GWh seviyesine çıktı. Sadece eylül ayında üretim 151 GWh’a ulaşırken, bu da yıllık bazda yüzde 50’lik bir sıçrama anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu büyümenin ardında hem iç pazardaki canlılık hem de ihracattaki güçlü talep yatıyor.

LFP BATARYALAR YÜKSELİŞTE

2025 boyunca araçlara takılan bataryaların toplam üretimdeki payı yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. Batarya türlerine bakıldığında nikel manganez kobalt (NMC) bataryalar yüzde 39, lityum demir fosfat (LFP) bataryalar ise yüzde 46’lık pay elde etti.

Eylül ayında tablo daha da netleşti: NMC bataryaların payı yüzde 44’e gerilerken, LFP bataryalar yüzde 52’ye yükseldi. Bu da üreticilerin daha düşük maliyetli ve uzun ömürlü LFP teknolojisine yöneldiğini gösteriyor.

ENERJİ YOĞUNLUĞU DÜŞÜYOR, ÜRETİM ÇEŞİTLENİYOR

Üçüncü çeyrek itibarıyla enerji yoğunluğu 160 Wh/kg üzerindeki batarya paketleri, modellerin yalnızca yüzde 7’sini oluşturdu. 2024’te bu oran yüzde 11’di. Düşüşün nedeni ise daha az enerji yoğunluğuna sahip LFP bataryaların hızla yaygınlaşması. Buna karşın 125 Wh/kg altındaki düşük yoğunluklu ürünlerin payı yüzde 1’e kadar geriledi.

CATL VE BYD REKABETİ KIZIŞIYOR

Sektörde liderliği CATL ve BYD elinde tutuyor. Ancak 2024’ten bu yana CATL’nin LFP pazar payı BYD’nin önüne geçmiş durumda. EVE Energy ve CALB gibi üreticiler de güçlü bir yükseliş sergiliyor. Öte yandan Sunwoda, REPT, SVOLT ve Jidian New Energy gibi şirketler de dikkat çekici büyüme kaydediyor.

BYD’nin tamamen LFP teknolojisine yönelmesiyle birlikte CATL, CALB ve SVOLT gibi üreticiler NMC segmentinde daha güçlü bir konuma geldi. Ayrıca Volkswagen destekli Gotion High-Tech ve EVE Energy de son dönemde üretim hacimlerini belirgin şekilde artırdı.