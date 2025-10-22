Beşiktaş Belediyesi'nden Aziz İhsan Aktaş’a benzin kıyağı! Kayıt dışı araçlar, çift katlı otobüs

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetildiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu bazı kişilere rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik 200 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aktaş'ın kurduğu yapıyı zaman içerisinde ihaleler yönünden geliştirdiği, mevzuat ve uygulamadaki yeniliklere ayak uydurduğu, ihale bilgisi yönünden alanında uzman kişileri şirket çalışanı olarak yanına aldığı ve sürekli faaliyet yürüttüğü ihale alanında örgütlü yapı kurduğu anlatıldı. Örgütün hedefinin daha büyük bedelli ihaleleri kazanmak olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Aktaş ile birlikte hareket etmeye başlayan şüpheli Baki Nugay'ın tıpkı örgüt lideri gibi adına kayıtlı firmaları görünürde başka kişiler üzerine devrederek geri planda sistemi yönetmeye devam ettiği, örgüte ait şirkeler adına kayıtlı yaklaşık 2 bine yakın araç olduğu, araç sayısının artması ve kurumlardan araç kiralama ihalelerinin alınmaya başlaması üzerine örgütün akaryakıt alanında faaliyet gösteren firmalar ve akaryakıt istasyonları kurmaya başladığı kaydedildi.

SAHTE İMZA VE KAŞE KULLANDIKLARI AKTARILDI

Beşiktaş Belediyesi'nde kullanmak üzere pazarlık usulü araç kiralama ihalesinin dosyasında yer alan tekliflerdeki imzaların firma sahiplerine ait olmadığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, Beşiktaş Belediyesi'nde Aralık 2023'te belediye bünyesinde kullanmak üzere pazarlık usulü araç kiralama ihalesinin düzenlendiği, 3 firmanın ihaleye teklif verdiği, ihale için 1 firmanın davet edilerek, diğer 2 firmanın davet edilmediği ve kanunda belirtilen olağandışı, hangi gerekçeyle yapıldığına dair ihale onay belgesinde ve ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadığı aktarıldı. Öte yandan ‘mağdur' sıfatıyla ifade veren firma sahibi Zafer K. konuya ilişkin, "İhale dosyasında yer alan yaklaşık maliyet fiyat teklifi firmamızca hazırlanmamıştır. İmza bana ve ortaklarıma ait değildir. Kullanılan kaşenin sahte olduğunu düşünüyorum" dedi.

ARAÇLAR HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILMASI

İddianamede şüpheli eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'in ifadesine de yer verildi. Ozan İş ifadesinde, "Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı ihaleler kapsamında çalıştırılması gereken elektrikli 20 adet mini araç, çift katlı otobüs hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Belediyeye kayıt dışı birçok araç verilmiştir. Bugün 170 aracın yaptığı iş için İhsan Aktaş'tan 360 araç alınmıştır. Bu araçların birçoğunun belediyeye teslim edilmediği, HGS ve yakıt giderlerinin belediye tarafından karşılandığı anlaşılacaktır. Bu usulsüzlükleri gizlemek için araçların GPS sistemleri sökülmüş veya takılmamıştır. Bu süreci organize eden Mustafa Mutlu ve Aziz İhsan Aktaş'tır. Çalışmayan araçlar için hak ediş ödemesi yapılmıştır" ifadelerini kullandı.