Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerekiyor? UEFA Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminin lig aşamasında her takım 8 maç yapıyor. Bu karşılaşmaların sonucunda ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 8-24 arasında sıralamaya yerleşen takımlar ise play-off turu oynuyor.

Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerektiği ise merak ediliyor.

GALATASARAY'IN İLK 24'E GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN TOPLAMASI GEREKİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek için takımların şu anki durumuna göre en az 10 puan toplaması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon bu rakam 12 puandı. 11 puan alan birçok takım averaj nedeniyle ilk 24 dışında kalmıştı.

Galatasaray eğer 10 puan toplarsa şu anki güncel tabloya göre ilk 24'e yüzde 99 ihtimalle girecek.

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8, 24 İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?

Futbol veri sitesi Football Meets Data'ya göre Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 70 olarak belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların son 8 ihtimalinin ise yüzde 5 olduğu ifade edildi. Bu durum bugün oynanacak olan Bodo/Glimt maçının sonucuna göre değişiklik gösterecek.