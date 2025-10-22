Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerekiyor? UEFA Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde taraftarlar tarafından Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerektiği araştırılmaya başlandı. Galatasaray'ın ilk 8, 24 ihtimalleri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerekiyor? UEFA Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 14:14

'nin yeni sisteminin lig aşamasında her takım 8 maç yapıyor. Bu karşılaşmaların sonucunda ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 8-24 arasında sıralamaya yerleşen takımlar ise turu oynuyor.

Taraftarlar tarafından 'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerektiği ise merak ediliyor.

Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerekiyor? UEFA Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri

GALATASARAY'IN İLK 24'E GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN TOPLAMASI GEREKİYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek için takımların şu anki durumuna göre en az 10 puan toplaması gerekiyor. Geçtiğimiz sezon bu rakam 12 puandı. 11 puan alan birçok takım averaj nedeniyle ilk 24 dışında kalmıştı.

Galatasaray eğer 10 puan toplarsa şu anki güncel tabloya göre ilk 24'e yüzde 99 ihtimalle girecek.

Galatasaray'ın ilk 24'e girmek için kaç puan toplaması gerekiyor? UEFA Şampiyonlar Ligi ilk 8, 24 ihtimalleri

GALATASARAY UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK 8, 24 İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?

Futbol veri sitesi Football Meets Data'ya göre Bodo/Glimt karşılaşması öncesinde Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 70 olarak belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların son 8 ihtimalinin ise yüzde 5 olduğu ifade edildi. Bu durum bugün oynanacak olan Bodo/Glimt maçının sonucuna göre değişiklik gösterecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
#puan durumu
#Ilk 24
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.