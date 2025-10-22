CHP Kurultay davasında flaş gelişme! "Küçük ve yetersiz" denilerek değiştirildi

Kategoriler
CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava için halihazırda kullanılan duruşma salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi.
Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.
