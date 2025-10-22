Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP Kurultay davasında flaş gelişme! "Küçük ve yetersiz" denilerek değiştirildi

Son dakika haberi: CHP'nin 'şaibeli' kurultayıyla ilgili görülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen şaibeli CHP Kurultay davasının salonu küçük ve yetersiz olması gerekçesiyle değiştirildi.

CHP Kurultay davasında flaş gelişme!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 11:05

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava için halihazırda kullanılan salonunun küçük ve yetersiz olduğu bildirildi.

CHP Kurultay davasında flaş gelişme! "Küçük ve yetersiz" denilerek değiştirildi

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Cuma günü yapılacak olan duruşmanın, yargılamanın güvenli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi yine Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verildi.

CHP Kurultay davasında flaş gelişme! "Küçük ve yetersiz" denilerek değiştirildi

SON KARAR VERİLDİ

Cuma günü görülecek olan duruşma, Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binasında bulunan Ankara 25. Hukuk Mahkemesinin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülecek.

